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19億綠能前瞻泡湯！蘇治芬砲轟雲林縣府 發動搶救

2019-08-30 12:29聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

眼看要上路的台西綠能專區胎死腹中。記者蔡維斌／翻攝
眼看要上路的台西綠能專區胎死腹中。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣台西綠能專區開發計畫，19億元前瞻全額補助，眼看開發就要上路，雲林縣府以地盡其利，提出產業園區取代綠能專區，開發急轉彎，19億元被收回，計畫泡湯。立委蘇治芬今天發動搶求綠能，強調19億只是第一期開發案，請縣府收回成命，或放棄開發權由中央來主導，如有必要她願進縣府和縣長張麗善坐下來好好談一談。

雲林縣長張麗善表示，19億只是變電所和饋線廠，完全不是地方建設，更不能為特定企業量身訂作，大家應站在為雲林長期經濟發展來考量，太陽能一蓋20年，到時候的土地怎麼辦，加上漁民會面臨漁保喪失等等，所以縣府站在全民利益著想，才提出台西產業加值專區，帶動就業和發展。

張麗善表示，身為縣市長對地方邊要有診密的思考和規劃，產業園區的綠能不能少，將來廠房屋頂也能用太陽能，這可為土地加值，地盡其利。

蘇治芬今天集召工業局和縣議員與養殖業者說明綠能專區將面臨廢止的情況，蘇治芬說，整個綠能專區約一千多公頃，19億元只是第一期三百多公頃開發案，縣府不應把一個經個多年完成且即將上路的計畫，因縣府一句話就停止。

蘇治芬說，綠能是乾淨的產業，也是因台西工業區荒廢多年無法招商，加上養殖業收成不佳日益衰退，前縣長李進勇才提出綠能計畫，區內將除饋線廠設施，還有綠能服務中心及美化產業道路，兼具觀光功能，李進勇的規劃很完善，經費等各方面也都到位，就因縣府一句話被迫中止，帶給地方莫大損失。

蘇治芬說，養殖業者人口老化加上年年損失，好不容易因綠能每頃有四十萬元租金進行轉型，未來一旦開發完成，業者租金可能再提升，且包括營業稅等帶給地方超過六十億元稅收，諸多好處和人民的利益，就這樣泡湯，為台西深感惋惜。

因經費已被收回，蘇治芬提出補救之道，希望縣議員努力爭取請縣放棄開發權，由中央主導，如果能讓一個好政策延續，可以的話她願進入縣府和張縣長坐下來好好談一談。

對蘇治芬表示願坐下來談，張麗善表示，她沒聽過工業局有說過哪些廠商要來，身為地方首長，決策不能輕率，她不知道蘇治芬急什麼呢，希望蘇能放下私見，她認為他們應要為雲林長遠發展的大局著想，一起站在共同立場吧。

養殖業者林國體等人說，養殖已不行了，大家才把希望寄託綠能，一個眼看要執行的計畫，就這樣大轉彎，他們都已和廠商公正準備出租土地了，沒想到計畫忽然喊停，如果縣府有更好的計畫就到台西辦說明會，拿出來給大家看，綠能計畫看得到，縣府計畫是否為大餅，沒人知道，不管中央或地方，請好好為台西前途想想。

工業局則表示，將會組成小組再與縣府溝通。

立委蘇治芬發動搶求綠能前瞻。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬發動搶求綠能前瞻。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善認為綠能只是平面開發，產業專區可多元開發，地盡其利也沒有放棄綠能，...
雲林縣長張麗善認為綠能只是平面開發，產業專區可多元開發，地盡其利也沒有放棄綠能，她不知蘇治芬在急什。記者陳雅玲／攝影
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立委蘇治芬發動搶求綠能前瞻。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬發動搶求綠能前瞻。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬強調，如能讓好的綠能政策進行，她願進縣府和張縣長談一談。記者蔡維斌／攝影
蘇治芬強調，如能讓好的綠能政策進行，她願進縣府和張縣長談一談。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬張麗善李進勇綠能前瞻基礎建設

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