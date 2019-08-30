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嘉義民雄歹徒嗆同歸於盡！警請示檢方是否攻堅

香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者嘆:前所未見

嘉市發展無煙囪產業 旅行業者：特色旅遊當道

2019-08-30 12:26聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

陸客縮減，為拓展國際觀光客源，嘉義市府積極推動國際觀光，自6月前往日本推廣祭典觀光後，緊接著邀請國內入境旅遊業者前來踩線，超過十家專營港澳星馬、日韓、東南亞、歐美等世界旅客來台業務的旅行社今天早上在鈺通大飯店舉辦座談會，與嘉義在地業者進行交流並分享如何準備迎接各國旅客。

嘉義市長黃敏惠除了歡迎入境旅遊業者們來發現嘉義的美，也親自向業者請託，希望各大入境旅遊業者的代表們能給嘉義市支持，把嘉義市推到國際舞台，把更多的遊客帶到嘉義市，並且也親切的在會場與入境旅遊業者們深度交流。

嘉義市觀光新聞處介紹嘉義市城隍廟每年農曆8月1日的夜巡活動，超過20年歷史的管樂節踩街活動，以木業為主的愛木村和嘉義車庫園區等特色景點。

經營韓國旅客的旅行業者林珍指出，韓國旅客認為台灣的治安好、消費合理，只是中南部的景點知名度不足，所以旅行社這5年開發玉山登山團，告知國外登山客玉山非去不可的理由，協助辦理登山證，每次開團就秒殺，深獲登山客的喜愛。

經營歐美旅客的旅行業者張詩怡指出，歐美不愛吃帶骨的肉，嘉義市的雞肉飯是旅行業者在菜單安排上首選。而外國人來台旅遊喜愛在地體驗，以七八月份來講，台灣鬼月文化從基隆的水燈到屏東搶孤，外國人相當著迷。

在場業者也紛紛提供許多經驗與建議，在地業者們也把握機會行銷自己，一同為嘉義市的觀光努力。

觀光新聞處表示，本次活動，市府除了安排深度座談、重要景點採線、嘉義市特色美食體驗之外，更安排旅遊業者參觀體驗「城隍夜巡」活動，起駕、掃路角、夯枷以及市政府大門的鑽轎腳，充分展現嘉義市特有的祭典觀光魅力。業者們相當驚豔讚嘆，表示充滿特色的嘉義市對港澳星馬、日韓、東南亞與歐美旅客，一定具有吸引力。

嘉義市政府為了推廣觀光產業，今天邀請超過十家專營港澳星馬、日韓、東南亞、歐美等世...
嘉義市政府為了推廣觀光產業，今天邀請超過十家專營港澳星馬、日韓、東南亞、歐美等世界旅客來台業務的旅行社今天早上在鈺通大飯店舉辦座談會，與嘉義在地業者進行交流並分享如何準備迎接各國旅客。記者姜宜菁／攝影
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嘉義

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