親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港白色恐怖：黃之鋒、周庭突被捕，831遊行或遭封殺？

郭台銘返國！蔡沁瑜：如果要選會以獨立參選姿態參選

不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

由台南白河通往高鐵嘉義站的大台南公車黃16-1線，今天早上在新營客運白河轉運站舉行試乘通車典禮，吸引大批民衆前往參加，明天（9月1日）正式通車上路。

新營客運董事長陳祈瑞說，這條路線的開闢得來不易，希望民眾多加利用搭乘，先求有再求更方便，才不辜負市議員張世賢的辛苦爭取。

地處台南市最北方的大白河區，因距離高鐵嘉義站，反較距離高鐵台南站近，民衆要搭乘高鐵，都就近前往高鐵嘉義站搭車，但一直苦於沒有公車代步。市議員張世賢今年年初請台南市長黃偉哲協助改善，黃16-1線班車終於將在9月1日正式通車上路。

張世賢說，大白河地區民衆絕對不能是三等公民，這條路線的開通，要感謝市府與新營客運等多個單位的支持。

白河區長蕭福清說，大白河區大多是老人，這條路線除方便民衆前往高鐵搭車外，也可結合沿線景點，發展地方觀光。

大台南黃16-1公車，由新營客運白河轉運站開往高鐵嘉義站，每天往返共6班次，車程約45分鐘，途經市道172線接省道台一線，再由南82線快速道路前往高鐵嘉義站。白河轉運站開車時間是每天的8時、11時、15時，嘉義高鐵站開車時間，則是9時20分、12時20分、16時20分。

大台南公車黃16-1線通車後，原有黃16線公車可通往白河的官田、六甲、東山沿線居民，也都可接續轉搭黃16-1線前往高鐵嘉義站。

台南白河通往高鐵嘉義站的大台南公車黃16-1線，今天上午在新營客運白河轉運站舉行...
台南白河通往高鐵嘉義站的大台南公車黃16-1線，今天上午在新營客運白河轉運站舉行試乘通車典禮。圖／張世賢服務處提供
分享

高鐵白河嘉義公車

相關新聞

台南北區自治新村僅存眷舍 面臨拆除

2019-08-29 23:50

高育仁家族老宅 擬列歷史建物

2019-08-29 23:45

斗六文旦大賽 新住民奪特等獎

2019-08-29 23:41

大雨亂台南官田菱角 農民陳情

2019-08-29 23:39

揪新營空汙源頭 台南議員促整合監測器

2019-08-29 23:38

頂級精品紅標藝妓咖啡搶攻台南 數量稀少僅30杯

2019-08-29 19:48

高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議

2019-08-29 18:47

豪雨讓雲林玉米延遲性災損 張麗善籲中央納入現金救助

2019-08-29 16:34

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

秋節送禮 台南市府農業局推薦優質在地農漁畜產品

2019-08-29 16:04

激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44

影／蚵卷2.0超鮮甜！生態廚師攜手設計「國宴」

2019-08-29 12:30

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

影／再多錢也不行 宜蘭罹癌柚農守信 不到時間不賣柚

2019-08-29 17:12

頭城搶孤新規則 第一位爬上選手被判違規

2019-08-30 00:52

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

西濱鳳鼻隧道9月3日改道 注意速限調降北路口封閉

2019-08-30 08:20

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

影／「哇，巴斯光年耶！」 開學日基警扮太空騎警護童

2019-08-30 09:07

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

基隆獅球嶺救國團拆除 擬闢建停車場解決一位難求

2019-08-29 19:54

韓國瑜向新住民幽默喊話：跟炒菜一樣講話「辣」一點

2019-08-29 21:42

影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51

汐止、永和再增2站 新北YouBike站達569站

2019-08-29 15:44

影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30

王安邦辭官桃園輔選小英 鄭文燦：他經驗豐富

2019-08-29 13:18

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

30多年首見！台南官田菱角因大雨影響受粉災情慘

2019-08-29 13:29

GoShare桃園啟用 「大海撈車」惹怨

2019-08-29 23:36

宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所A隊32分鐘拔得頭籌

2019-08-30 00:32

南投空品惡化拉警報 民眾外出戴口罩做好防範

2019-08-29 21:09

直擊桃園垃圾山 憂汙染竹縣水源

2019-08-29 23:30

和年輕照撞臉的三浦春馬本尊見面？林右昌：不好吧

2019-08-29 16:34

桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48

影／立委選舉宜蘭藍營鬧分裂 呂國華：只要我努力就OK

2019-08-29 11:46

基隆產業的未來怎麼走？林右昌：希望有新的產業進駐

2019-08-29 17:42

日月潭引水道向天圳 微水力發電結合小旅行推觀光

2019-08-30 07:51

桃市5里周六辦里長缺額補選 這里「一票就當選」

2019-08-29 15:42

激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44

青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

2019-08-29 14:05

高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議

2019-08-29 18:47

北市搭公車跌傷 連2年破200件 長者居多

2019-08-29 23:44

港務公司指可開發土地約2公頃 高市府：至少還有7公頃

2019-08-29 22:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top