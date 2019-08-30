不當三等公民！台南白河通往嘉義高鐵公車9月1日上路

2019-08-30 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



由台南白河通往高鐵嘉義站的大台南公車黃16-1線，今天早上在新營客運白河轉運站舉行試乘通車典禮，吸引大批民衆前往參加，明天（9月1日）正式通車上路。

新營客運董事長陳祈瑞說，這條路線的開闢得來不易，希望民眾多加利用搭乘，先求有再求更方便，才不辜負市議員張世賢的辛苦爭取。

地處台南市最北方的大白河區，因距離高鐵嘉義站，反較距離高鐵台南站近，民衆要搭乘高鐵，都就近前往高鐵嘉義站搭車，但一直苦於沒有公車代步。市議員張世賢今年年初請台南市長黃偉哲協助改善，黃16-1線班車終於將在9月1日正式通車上路。

張世賢說，大白河地區民衆絕對不能是三等公民，這條路線的開通，要感謝市府與新營客運等多個單位的支持。

白河區長蕭福清說，大白河區大多是老人，這條路線除方便民衆前往高鐵搭車外，也可結合沿線景點，發展地方觀光。

大台南黃16-1公車，由新營客運白河轉運站開往高鐵嘉義站，每天往返共6班次，車程約45分鐘，途經市道172線接省道台一線，再由南82線快速道路前往高鐵嘉義站。白河轉運站開車時間是每天的8時、11時、15時，嘉義高鐵站開車時間，則是9時20分、12時20分、16時20分。