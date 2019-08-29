斗六文旦大賽 新住民奪特等獎

2019-08-29 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



雲林縣斗六文旦評鑑競賽，評選結果由新住民黃燕萍（右）奪得特等獎，斗六市長林聖爵（左）品嘗後也讚不絕口。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

雲林縣斗六市是文旦產地之一，市公所昨天舉辦今年度文旦評鑑競賽，吸引62位柚農參賽，競爭激烈，評鑑結果出爐，由新住民黃燕萍奪得特等獎，她感謝許多前輩傾囊相授，才能獲得佳績。

斗六文旦評鑑今年有62人參賽，評鑑內容包括外觀、風味與肉質、種子數及糖度，評鑑長嘉義大學教授呂明雄表示，今年採收期受到節氣影響，加上為避開颱風，多數柚農提早採收，但仍有三成柚農在甜度達到13度滿分，足見斗六文旦品質穩定及柚農的用心。

奪得特等獎的黃燕萍是鎮北文旦班員，前幾年參賽也曾獲得頭等獎殊榮，她表示，夫家種植文旦多年，10多年前公公過世後，留下一片文旦果園，夫妻兩人不願讓長輩心血就此全無，放棄工作返鄉接手種植。

他們一開始只會吃文旦、對種植文旦一竅不通，處處請教前輩，多虧其他農友不藏私，傾囊相授，讓他們從無到會，才有現在的好成績。黃燕萍的文旦不僅甜度獲得滿分，外觀、風味、肉質也獲得一致好評，得獎消息一出，許多民眾都想訂購，可惜早就被老主顧預購一空，有錢也買不到。

斗六市長林聖爵表示，斗六文旦評鑑不僅重視味道，更對食品安全有要求，報名參加評鑑的果農，必須有生產履歷或提供農藥殘留檢驗等相關安全用藥證明，禁得起消費者考驗。