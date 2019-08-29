親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

華府智庫台裔研究員捏造租約貸款 遭FBI逮捕起訴

教育部校長領導卓越獎得主 查顯良：強將手下無弱兵

2019-08-29 19:54聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市民族國小校長查顯良相信每位教師都願意教好孩子，更相信每個孩子都想獲得師長肯定，學校團隊始終最關心的就是提高教學效能，讓課程變得精彩，讓上課變得有趣，他以「型塑新願景、課程展卓越」領導具有百年的學校，今年榮獲「108年度校長領導卓越獎」，教育部將於9月20日在高雄市正修科技大學公開頒獎表揚。

嘉義市長黃敏惠表示，校長是學校教育的領導者，更是希望工程的總舵者。查顯良具卓越的專業能力，創新經營，樹立優質典範，校長領導卓越獎是教育界最高榮譽，查顯良能獲教育部校長領導卓越獎的殊榮，也驗證了嘉義市的教育走在對的方向。

查顯良畢業於嘉義大學國民教育研究所碩士，曾任教於博愛國小、興安國小及北園國小，分別於90年及94年擔任興安國小及嘉北國小校長，並於102年擔任民族國小校長迄今。

查顯良認為，「努力，要有正確的方向！」正確的教育理念引導正確的努力方向，否則，即使全力投入，不但徒勞無功，更會讓成員失去對領導者的信心。

查顯良領導名言為，「強將手下無弱兵，領導者必須激勵成員發揮最佳潛能。」及「沒有教不好的孩子，帶不好的學校團隊，除非用了不合適的方法。」

嘉義市民族國小校長查顯良榮獲「108年度校長領導卓越獎」，教育部將於9月20日在...
嘉義市民族國小校長查顯良榮獲「108年度校長領導卓越獎」，教育部將於9月20日在高雄市正修科技大學公開頒獎表揚。圖／嘉義市政府提供
分享

嘉義領導者教育部

相關新聞

頂級精品紅標藝妓咖啡搶攻台南 數量稀少僅30杯

2019-08-29 19:48

豪雨讓雲林玉米延遲性災損 張麗善籲中央納入現金救助

2019-08-29 16:34

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

秋節送禮 台南市府農業局推薦優質在地農漁畜產品

2019-08-29 16:04

激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44

影／蚵卷2.0超鮮甜！生態廚師攜手設計「國宴」

2019-08-29 12:30

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

孵出來了！白河-嘉義高鐵公車 周日上路

2019-08-29 00:03

溪北二等市民？ 接駁車減緩邊緣化

2019-08-29 00:02

社福月餅 嘉縣歡迎優先採購

2019-08-28 23:59

遠嫁英國 她帶兒女返鄉學客語

2019-08-28 23:57

推廣文旦 黃偉哲變廚師上菜

2019-08-28 23:56

高齡指導高齡效果好 一家退休3人都成高齡指導員

2019-08-28 23:06

高齡健身房 台南六個區開課

2019-08-28 23:04

3兄弟同心服務 讓大林鎮明華社區更好

2019-08-28 23:00

社造有成 明華社區成立公民電廠合作社

2019-08-28 22:57

故宮人氣國寶「肉形石」 下個月再度在南院展出

2019-08-28 17:40

嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

港邊抓1公尺40斤野生老虎大石斑 釣友大驚奇：可吃2周

2019-08-29 16:09

「我是無黨籍了」宜蘭縣議員黃定和退出國民黨選立委

2019-08-28 22:49

車友請注意！台南市新增6支測速照相地點看這裡

2019-08-29 09:25

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09

失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32

民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15

淡海輕軌「老街段」改走河岸？ 新北捷：不可行

2019-08-29 11:09

新北智慧教室成超級爛攤子？黃國昌點名侯友宜「踹共」

2019-08-29 09:54

推動愛情摩天輪 韓國瑜：希望中央能跟市府通力配合

2019-08-29 11:54

新北進步的象徵 捷運環狀線人行道優化

2019-08-29 00:14

最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07

身障牙醫前進偏鄉 林易超：感謝上帝給我機會幫助他們

2019-08-29 11:32

身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12

桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12

淡江大橋第三標主橋段 工程些微超前進度

2019-08-29 15:54

老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20

孵出來了！白河-嘉義高鐵公車 周日上路

2019-08-29 00:03

影／頭城老街「藝術巷」彩繪玻璃吸睛 部落客搶拍打卡

2019-08-29 08:01

愛情摩天輪有譜？ 港務公司：沒土地

2019-08-28 23:51

台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37

影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30

李婉鈺宣布戒酒 「直到大家開始愛上我」

2019-08-29 09:41

老人服務一條龍 全國首件長照BOT在基隆有住宅區

2019-08-29 11:49

彰化縣府瀕破產 王惠美下令縮衣節食

2019-08-28 23:33

彰化田中養黑水虻 廚餘不夠吃

2019-08-29 00:03

台中大肚萬里長城登山步道中斷 中市府急搶修

2019-08-29 15:05

氣爆善款運用有「帝王條款」？藍營質疑菊團隊濫用善款

2019-08-29 12:30

大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25

30多年首見！台南官田菱角因大雨影響受粉災情慘

2019-08-29 13:29

頭城今晚搶孤 賽場飄政治味

2019-08-29 00:09

企業促填海解決土地需求 韓國瑜允擴大檢討

2019-08-28 21:09

桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48

「踩繪台中」搭套裝行程 台中自行車嘉年華開跑

2019-08-29 08:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top