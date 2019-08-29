教育部校長領導卓越獎得主 查顯良：強將手下無弱兵

2019-08-29 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市民族國小校長查顯良相信每位教師都願意教好孩子，更相信每個孩子都想獲得師長肯定，學校團隊始終最關心的就是提高教學效能，讓課程變得精彩，讓上課變得有趣，他以「型塑新願景、課程展卓越」領導具有百年的學校，今年榮獲「108年度校長領導卓越獎」，教育部將於9月20日在高雄市正修科技大學公開頒獎表揚。

嘉義市長黃敏惠表示，校長是學校教育的領導者，更是希望工程的總舵者。查顯良具卓越的專業能力，創新經營，樹立優質典範，校長領導卓越獎是教育界最高榮譽，查顯良能獲教育部校長領導卓越獎的殊榮，也驗證了嘉義市的教育走在對的方向。

查顯良畢業於嘉義大學國民教育研究所碩士，曾任教於博愛國小、興安國小及北園國小，分別於90年及94年擔任興安國小及嘉北國小校長，並於102年擔任民族國小校長迄今。

查顯良認為，「努力，要有正確的方向！」正確的教育理念引導正確的努力方向，否則，即使全力投入，不但徒勞無功，更會讓成員失去對領導者的信心。