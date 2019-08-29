頂級精品紅標藝妓咖啡搶攻台南 數量稀少僅30杯

2019-08-29 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



頂級紅標藝妓咖啡進攻台南!今年IM COFFEE透過關係，購得巴拿馬翡翠莊園每年僅1次的「頂級競標藝妓咖啡豆」，台南的4間分店內共只有30杯的名額，每杯定價980元，從9月6日起販售。鎖定極度熱愛咖啡滋味的老饕們。9月6日IM COFFEE還將舉行藝妓咖啡品飲會，邀請到王牌咖啡師許甫吏主講，帶領愛好者了解藝妓咖啡奧秘。

IM COFFEE咖啡師Ian表示，藝妓咖啡的樹種源自於非洲衣索匹亞的藝伎山 (Geisha Mountain)，而這次推出的頂級紅標藝妓咖啡系出名門，由巴拿馬的翡翠莊園出產；該莊園的主人偶然間發現，園內海拔1750公尺的藝妓咖啡樹咖啡豆嘗起來有非洲豆特有的柑橘、花香味，將這款特殊風味的豆子推出後在全球引發熱潮，參加拍賣前還得先成為莊園會員。

Ian指出，藝妓咖啡豆因為是極淺焙的種類，需要用93℃的熱水才能帶出咖啡的滋味，最佳比例則是用1倍的豆量，配上13倍的水量，若是來店內品嘗的顧客，都會有咖啡師親自桌邊手沖，搭配解說，給顧客最專業的咖啡感受。

總經理林岡立則說到，藝妓咖啡豆的等級由低到高可分為藍標、綠標及紅標，其中紅標等級的咖啡豆依每年競標人數多寡，人數越高則越貴，今年競標相當激烈，台灣代理商也僅進口100公斤。他透露，海拔越高的咖啡豆，包含蔗糖含量，美味程度越豐富，而這支紅標藝妓的風味層次細膩且立體，味道在口腔的變化由一開始的柑橘檸檬香，轉為莓類的甜味，尾韻再拉至堅果調的香氣作結，味蕾敏銳的人甚至還可以感受到花香及微微酒香，整體非常溫潤順口。有趣的是，而在不同咖啡師的手沖詮釋下，每次喝都有新意。