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高育仁家族百年大宅將列歷史建物 未來可能還有爭議

2019-08-29 18:47聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

上個月遭到破壞的台南政治世家、前省議會議長高育仁家族百年老宅，台南市文資審議委員下午現勘，初步認定該棟建物是國內難得保存至今，日治時期高級住宅，未來傾向連同遭破壞的庭園部分，一併登錄為歷史建物。

高育仁之子、前行政院政務委員高思博昨天也在現場關切，他表示該建物為父親及伯父共有，家族同意捐出給市府，也欣慰看到老建物有機會被列為歷史建物，加以保存，但因為庭園及日治時期建築後方的新建四樓建物屬於祖父續絃黃滿家族所有，無法代表其家族表達看法。

文資處處長林喬彬則表示，將在10月初召開審議委員會議，確定是否列入歷史建物中，如果委員的意見認為必須包括庭園才能顯示其完整性，會尊重委員意見。

位在青年路上的高家老宅，是日治時期由有台南「消防之父」稱號的日人住吉秀松於1918年興建，至今已超過百年，戰後高家取得老宅，一直到近年才陸續搬離，今年4月住吉的後人還回到老宅緬懷。

高思博代替家族表達願意捐出做為紀念館，但未料上個月初，黃滿家族突然雇工將老宅的日式庭院內設施敲除，文資處緊急啟動程序，暫定為古積，禁止再有進一步破壞，昨天邀請文資審議委員到場現勘。

下午到場委員包括曾國棟、林會承、張嘉祥、徐明福等10位，文化局長葉澤山也到場。委員認為老宅與庭園保存完整，而且用料高級，是日治時期上層社會人士才能興建的住宅，原本在台灣就不多見，能保留到現在的更少，而留下的多數是當時的官舍，私宅罕見，非常值得保存。

像是入口處的腕木大門，目前留下的日式建築中非常罕見，更難得的是當時用的是燻黑瓦，後來雖然因漏雨而更換，但家族都妥善保存下來。

台南市文資審議委員下午到高育仁家族老宅現勘，前政務委員高思博（右）及文化局長葉澤...
台南市文資審議委員下午到高育仁家族老宅現勘，前政務委員高思博（右）及文化局長葉澤山（中）等人都到場關切。記者修瑞瑩／攝影
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台南市高育仁家族老宅上個月庭園遭到破壞，文資處緊急啟動古蹟保存。記者修瑞瑩／攝影
台南市高育仁家族老宅上個月庭園遭到破壞，文資處緊急啟動古蹟保存。記者修瑞瑩／攝影
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台南市高育仁家族老宅可望被登錄為歷史建築。記者修瑞瑩／攝影
台南市高育仁家族老宅可望被登錄為歷史建築。記者修瑞瑩／攝影
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台南市高育仁家族老厝，保留少見的腕木大門。記者修瑞瑩／攝影
台南市高育仁家族老厝，保留少見的腕木大門。記者修瑞瑩／攝影
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台南市高育仁家族老宅上個月庭園遭到破壞，文資處緊急啟動古蹟保存，並在現場樹立告示...
台南市高育仁家族老宅上個月庭園遭到破壞，文資處緊急啟動古蹟保存，並在現場樹立告示。記者修瑞瑩／攝影
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老宅日治時期日式建築

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