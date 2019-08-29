南市府暑期工讀競賽 80名學生說學逗唱樣樣來
台南市政府勞工局今辦理公部門暑期工讀成果競賽發表會，有工務局等16個局(處) 80名工讀生，共分24組參加競賽，工讀生激發創意展現成果，最後由勞工局職訓就服中心「照服訓練數位行銷-『照亮幸福臺南』專案計畫」拔得頭籌榮獲一等獎。
另外，勞工局就業促進科「繽紛府城，多元平權─職場平權及求職隱私宣導計畫」獲二等獎，勞工局勞資關係科「勞資和諧一家親」獲三等獎，勞工局勞動條件科「本勞外勞一家親-外籍勞工權益推展計畫」獲優等獎，北區區公所經建課「『咱的公園、咱來改造』暑期工作坊」、民族事務委員會「點亮傳說- Siraya時空手札」、勞工局勞安福利科「職災免驚－讓愛陪伴您」獲甲等獎，安排勞工局長王鑫基局長頒獎表揚。
勞工局長王鑫基感謝市府各局處協助，對工讀生用心指導，也對工讀生這2個月努力與付出表示肯定。王鑫基說，市府各單位工讀，協助市府推展各項創意專案，包括活動規劃、文創設計、人物專訪、網頁架設及導覽解說等，這些經歷也將成為未來進入職場最豐富的養分。
勞工局說，自102年起推動暑期專案工讀計畫，全國獨創以「公開面試」、「專案小組」、「成果發表」、「CPAS職涯性向」及「職能發展」等5大創新模式，提供青年學子截然不同的工讀經驗， 勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，將在「台南工作好找」臉書粉絲團同步播出，能讓市民、家長們，都可以看到成長與蛻變。
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