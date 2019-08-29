南市府暑期工讀競賽 80名學生說學逗唱樣樣來

2019-08-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府勞工局今辦理公部門暑期工讀成果競賽發表會，有工務局等16個局(處) 80名工讀生，共分24組參加競賽，工讀生激發創意展現成果，最後由勞工局職訓就服中心「照服訓練數位行銷-『照亮幸福臺南』專案計畫」拔得頭籌榮獲一等獎。

另外，勞工局就業促進科「繽紛府城，多元平權─職場平權及求職隱私宣導計畫」獲二等獎，勞工局勞資關係科「勞資和諧一家親」獲三等獎，勞工局勞動條件科「本勞外勞一家親-外籍勞工權益推展計畫」獲優等獎，北區區公所經建課「『咱的公園、咱來改造』暑期工作坊」、民族事務委員會「點亮傳說- Siraya時空手札」、勞工局勞安福利科「職災免驚－讓愛陪伴您」獲甲等獎，安排勞工局長王鑫基局長頒獎表揚。

勞工局長王鑫基感謝市府各局處協助，對工讀生用心指導，也對工讀生這2個月努力與付出表示肯定。王鑫基說，市府各單位工讀，協助市府推展各項創意專案，包括活動規劃、文創設計、人物專訪、網頁架設及導覽解說等，這些經歷也將成為未來進入職場最豐富的養分。