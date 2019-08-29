變身店員介紹麻豆文旦 黃偉哲行銷台南「無所不賣」

2019-08-29 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



搶搭中秋商機，台南市長黃偉哲市長今再率市府團隊與7位農會總幹事北上，行銷台南各區優質農產品與當季水果，希望延續旺盛好買氣。農業局說，為催出更大台南農特產商機，市長「無所不賣」，真的拚了。

中秋節將至，品嘗汁多味美文旦與俗稱「九月檨」的凱特芒果正是時候。繼日前與新竹市長林智堅聯袂網拍文旦禮盒，黃偉哲等人在台北微風廣場超市變身店員，卯足全力，要將台南應景的農特產品銷售出去。

農業局表示，「台南精品農特產暨秋節文旦禮盒展」，從8月29日至9月1日，連續4天於微風復興、微風南京、微風南山三據點同步展售，除麻豆文旦、凱特芒果，還有西港、六甲、柳營、將軍、新市、龍崎及麻豆區農產加工品，如柚花清潔用品、麻油、牛奶糖、越光米、蝦米餅、虱目魚酥、茶豆莢與竹醋等多樣產品展售，歡迎消費者前往參觀選購道地台南特產。

農業局說，台南文旦柚種植面積向來為全台第一，產量約有2萬4千公噸，佔全國總產量3成，文旦已陸續進入採收期，請消費者採購麻豆文旦時認明產地商標，以維護柚農權益與品牌價值，

農業局指出，今年農業局可說全力開催，除農業局長李朝塘等人前往新加坡代表市府與外貿協會在新加坡最大的職總超市（FairPrice Supermarket）辦理「台南鮮果新加坡展售會」，旗下將有超過100家分店同步促銷文旦、芒果和各式台南農特產品，檔期從今（29）日起至9月12日，也拓展將文旦銷往大陸、加拿大等地，感謝市長黃偉哲大力相挺。