最美的區長赴日行銷台南 占據日媒版面搶盡鋒頭

2019-08-29 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市府對日事務諮詢顧問阿部真行，出版《日本公務員の駐在日記．台南安平編》一書在日本關東地區掀起熱潮，阿部獲日本媒體邀約，返日宣傳，暢談他派駐台南的台日交流經驗外，市府也派出台南最美的安平區長賴青足赴日參訪交流，兩地公務員聯手出擊，將台南的觀光產業及風土名物行銷到日本，並攻占日本媒體版面，搶盡鋒頭。

6年前，日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，獲群馬縣水上町役場派駐來台，不只娶了台南姑娘，也對台日兩地文化交流做出貢獻，台灣至水上町觀光人數更是十倍數成長。阿部及安平區長賴青足8月20日至8月24日赴日展開公務行程，藉此推廣台南市觀光、美食、當季水果，以及安平的觀光事業。

出訪期間，賴、阿部至群馬縣立圖書館及Bivi藤枝市圖書館辦理宣傳講座，主打台南市景點、名物，除日本人以外，還有不少旅居日本的台灣人，聽到來自台灣的講座，特地遠道而來捧場。其中，台南新鮮水果製成的果乾蜜餞大受歡，聽眾對於「B級美食（土產小吃）寶庫」更是興致濃厚。

同時，兩人也接受上毛新聞社、每日新聞及NHK電視台的專訪，說明區公所與日本公務員合作出書的緣由，並將安平文化特色引介至日本。賴、阿部攻占日本媒體版面，搶盡鋒頭，群馬電視台的專訪直播，則於當地時間8月21日晚上8點至8點50分於「ニュースｅｙｅ８」直播放送。