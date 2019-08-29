秋節送禮 台南市府農業局推薦優質在地農漁畜產品

2019-08-29 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



進入中秋送禮高峰期，台南市政府農業局今舉辦「中秋好夯-臺南農漁畜產食在讚」記者會，由代表性吉祥物「魚頭君」向民眾推薦南市優質農漁畜產業所推出的各項秋節「好夯」獻禮，農業局說，自用送禮兩相宜，歡迎消費者多多選購。

農業局表示，近年來積極輔導農漁畜產業改善生產模式及增加產銷通路，特別結合農漁畜產業推出中秋尚夯的農漁畜產優質食材，提供民眾選購。

農產品以公益小農陳雅娟所經營的圓茸莊所提供的有機秋菇總匯，高纖防癌又好吃。畜產品由新市農會開發將毛豆與國產豬肉結合的毛豆香腸禮盒，低脂健康補充營養更兼顧美味。

漁產品採用漁會產銷班及小農推出的創新產品，分別是南市區漁會19產銷班研發製作的虱目魚香腸、南縣區漁會宏海產銷班生產的虱目魚組合包，主打全隻虱目魚各部位可自行組合，限量魚胗為該班特色產品。

還有南縣區漁會佳里養殖產銷班第2班所生產滋味鮮美的帶殼牡蠣，本次推廣亦結合七股地方創生團體「股份魚鄉」，選售的文蛤及白蝦口感Q彈。另更推薦養殖青年蔡啟東推出的創意虱目魚食材禮盒，其中研發的虱目魚黑輪滋味厚實濃郁，搭配其友善養殖虱目魚及水產產品禮盒，是與親朋好友聚餐或烤肉推薦選擇。

農業局指出，中秋節國人團圓聚餐，呼籲消費者選購符合3章1Q在地優質農漁畜產品，為健康加分。

訂購方式：

毛豆香腸-新市區農會-新市農會超市（06）5998545

虱目魚香腸-南市區漁會超市 （06）3911579

虱目魚自組包-南縣區漁會宏海產銷班（06）7865369

帶殼牡蠣禮盒-南縣區漁會佳里養殖產銷班2班-請洽FB「蚵學家」粉絲團

文蛤、白蝦-請洽股份魚鄉 粉絲專頁

虱目魚創意禮盒-養殖青年蔡啟東-請洽啟佳番茄白蝦粉絲團

有機秋菇總匯-原茸莊(06)6550148