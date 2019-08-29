激戰！62名柚農爭冠 新住民黃燕萍勇奪特等獎

2019-08-29 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六文旦幾乎採收完畢，市公所今天舉辦文旦評鑑競賽，吸引62名柚農參賽，競爭激烈，下午評鑑結果出爐，由種植文旦12年的新住民黃燕萍奪得特等獎，她說能夠得獎要感謝許多前輩傾囊相授，才能有如此佳績，消息一出，許多人都想訂購她的文旦，可惜她生產的文旦已被老主顧預購一空，有錢也買不到。

斗六文旦評鑑依據四大標準，分別由外觀、風味與肉質、種子數以及糖度來作評審，評鑑長嘉義大學教授呂明雄表示，今年採收期受到節氣影響，加上為了避開白鹿颱風，大多數柚農都提早採收，理論上糖度多少會受到影響，但仍有三成柚農在甜度方面達到13度滿分，足見斗六文旦品質穩定及柚農的用心。

今年奪得特等獎的黃燕萍是鎮北文旦班員，前幾年參賽也都獲得頭等獎殊榮，她表示，夫家種植文旦多年，12年前公公過世後，留下一片文旦果園，夫妻兩人開始接手種植，他們從只會吃文旦、不懂種植，處處請教前輩，多虧其他農友不藏私，傾囊相授，才會有今天的好成績。

斗六市長林聖爵表示，斗六文旦的聞名，最早可以追溯到民國74年時，農林廳舉辦的台灣省精緻果品文旦組競賽，連續3年都由斗六果農奪冠，自那時起斗六文旦便聲名大噪，民國86年後，斗六市公所開始辦理斗六地區專屬的文旦評鑑，迄今已超過20個年頭。