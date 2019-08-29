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南臺科大自駕車跨國研習營 台日菲師生科技文化交流

2019-08-29 14:52聯合報 記者周宗禎╱即時報導

南臺科技大學舉辦第三屆「跨國ROS自駕車專題研習營」，來自日本大阪工業大學、菲律賓聖何塞-雷科萊托斯大學及南臺科大師生，共同研習機器人作業系統 (Robot Operating System, ROS)

；專業講師豐富解說搭配實作練習，包含ROS功能介紹、安裝與設定教學、和通訊機制與訊息傳遞方式解說等基礎課程，及機器視覺導航、地圖構建和導航定位等進階課程，讓學員獲得豐碩的成果。

南臺科大表示，為檢驗學員研習與團隊合作成果，7天課程結束前還準備自走車競速、機器手臂操控取物、道路障礙(斜坡/隧道)及地圖導航等4項主題競賽。競賽過程台日菲學員經過多日磨合，早已建立深厚情感與默契的學員們，更能充分展現互助精神，圓滿達成各項主題競賽要求。

校方表示，除專業課程教學，也安排文化之旅，讓日本及菲律賓師生充分體驗臺灣特有的文化與藝術，實地走訪奇美博物館等地，體驗台南在地文化之美。

校方表示，此次i-PBL跨國研習營，已邁入第三屆，南臺學生在研習過程中不僅學到專業知識，也加強了用英文與日本、菲律賓學生討論及溝通的經驗，實際達到分享知識與文化交流的目的。未來學校將持續此類活動規畫，除了實務教學外，也讓學生能跟世界各國菁英互相交流，促進跨國友誼與連結。

近年來因簡稱ROS的機器人作業系統 (Robot Operating System)蓬勃發展，使機器人產業、工業4.0、自駕車系統的快速發展，已成為業界關注的重要發展方向。

南臺科大自駕車跨國研習營，台日菲師生交流自駕車科技。圖/南臺科大提供
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南臺科大自駕車跨國研習營，台日菲師生交流自駕車科技。圖/南臺科大提供
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菲律賓奇美博物館菁英

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