30多年首見！台南官田菱角因大雨影響受粉災情慘

2019-08-29 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田有菱角的故鄉之稱，今年發生因忽熱忽雨氣候變化太大，造成受粉不易，農民說是30多年來首次遇到，立委郭國文表示，農民憂心菱角的情形與今年蜂農遇上蜜蜂無蜜可採很類似，將邀集農糧署和農改場專家會診，提出短期搶救措施，協助農民調整技術補救，或是爭取災損救助。

郭國文表示，ㄧ早接獲鄉親們陳情，與陳秋宏議員趕往官田 勘災，因爲 極端氣候影響，忽熱忽雨氣候變化太大，讓30幾年來擁有280多公頃的菱角田，第一次發生「不易授粉 」的狀況，官田鄉親們擔憂，如同今年因暖冬，蜂農遇上蜜蜂無花蜜可採，導致蜂蜜減產的困境。

勘災後決議，明日邀集農糧署與農改場專家前往菱角田了解現況，郭國文說，政府必須正視，極端氣候正快速改變台灣的農業生態，該盡速研議短期搶救措施，如進行災損救助與協助通路配銷，再討論長期對應方針，像是前期耕作技術改善或調整生長周期，以穩定蔬果供應價格，保障農民辛苦耕作的生產收益。