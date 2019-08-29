影／蚵卷2.0超鮮甜！生態廚師攜手設計「國宴」

2019-08-29 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



農委會水保局南投分局，今天邀請10多名來自全台各地生態廚師，到嘉義東石鄉舉辦「國宴：實踐國土永續宴席」，以雲嘉南當地食材製作12道創意美食，其中用虱目魚皮包裹魚、蚵肉製作「2.0版蚵卷」，香酥味甜好吃，被認為是東石地方新美食。

水保局長李鎮洋表示，水保局推動農村再生已9年，現在任務從過去個別農村輔導，邁向區域亮點整合與串聯，這次透過生態廚師，運用地方特產製作創意美食，就是要以此提升農村產業價值，活化台灣農村永續經營。

今天到場12名生態廚師，都展現個人創意及廚藝，運用地方農特產，製作 玫瑰雞、煎烤香菇太陽蛋、繚繞此蚵間等中、日、法、義式創意料理、烘焙，每道菜都色香味俱全。

「一號島廚房」負責人李易晏，還與嘉義縣鄉村永續發展協會理事長吳淑芳，共同示範創意美食「2.0版蚵卷」，利用東石、布袋持產虱目魚、鮮蚵，製作出外酥內軟、鮮甜美味蚵捲，現場來賓都大讚好吃。

李易晏表示，去年上過生態廚師發起人吳秀娟、馬愛雲課程，非常認同生態廚師概念，並在今年6月受邀到嘉義東石、布袋等地，實際體驗、了解地方特產，用當地最新鮮食材、減少調味，讓原本就有的蚵卷，能完全呈現鮮甜特色。