員工捐款助家扶 科技老董送澳門來回機票

2019-08-29 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



岱稜科技歡慶成立29周年，發揮創意，由董事長蔡國龍帶領員工投入公益行動，在廠內發行一千張樂透刮刮卡，張張有禮、獎品豐富，包含澳門來回機票、氣炸鍋、蒸氣拖把、攪拌棒、餐券…等，並結合麻豆知名店家優惠活動，與員工同慶外也帶動在地消費，合計募得56萬6千元，今天廠慶當日捐助家扶。董事長蔡國龍也搖出首獎澳門來回機票乙張，鼓勵員工做公益。

岱稜是亞洲最大的燙金箔膜領導業者，董事長蔡國龍帶領集團員工，自民國103年開始響應北台南家扶推動的無窮世代抗貧助學列車，持續6年累計捐助金額逾268萬餘元，幫助超過1800位兒少快樂上學去，這項全省不一樣的廠慶創舉，也獲選為家扶基會108年度的扶幼楷模。

董事長蔡國龍盼透過企業的愛心捐款活動，拋磚引玉，讓更多人注意到弱勢族群，讓每個孩子都可以順利完成學業，也勉勵孩子好漢不怕出身低，都不要因為受制貧窮而折翼。