社造有成 明華社區成立公民電廠合作社

2019-08-28 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



嘉義縣大林鎮明華社區成立公民電廠合作社昨天揭牌，大林鎮長簡志偉、縣議員許有疆等人都到場致賀。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

嘉義縣大林鎮明華社區推動社造有成，為幫助社區自給自足，日前社區居民共同出資300萬元，成立公民電廠合作社，推動設置太陽能再生能源設備、發電賺錢，昨天揭牌運作，不僅符合政府環保、節能減碳政策，也為社區增財源。

明華社區發展協會理事長江志堅說，他和志工經常為參觀遊客導覽，介紹社區環保經驗，並收區部分導覽費，但許多設備老舊、維護都需要錢，只靠公部門補助真的不夠，只能多方面找財源，剛好3年前社區曾建置太陽能設備、成果不錯，經過討論後才決定成立合作社。

協會執行長江志弘表示，這次社區居民、發展協會集資300萬元，成立公民電廠合作社，透過推動嘉義縣各鄉鎮屋頂建置太陽能發電設備，不僅可幫助社區居民賺錢，同時也回饋社區，1股出資10萬，總共30股300萬，其中3股公股，其他是社區居民認養，所賺錢的3% 捐出做為社區之用。

江志弘說明，住家在屋頂上建置太陽能發電設備，須先支付建置費、長期投資，再透過未來20年太陽能發電賺電費，社區集資成立合作社，就是代墊付前期建置費用，同時協助屋頂出租戶，處理複雜合約、建置工程，並提供過去管理維護經驗，讓出租戶更方便。

「社區要想辦法增加財源！」他說，社區要尋找財源，才能持續發展，此方案配合政府節能減碳政策，也是全台第一個，推動建置太陽能設備的社區合作社，目前已找到兩個案場，每場約需花費120萬，建置完工後預估每年有14萬電費收入，扣除屋頂租金後即是合作社收益。