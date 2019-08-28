3兄弟同心服務 讓大林鎮明華社區更好

2019-08-28 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣報導



嘉義縣大林鎮明華里江志明（左起）、江志弘、江志堅三兄弟，長期推動社區再造，坦言出發點很單純，就是想讓家鄉環境更好。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

嘉義縣大林鎮明華里江志明、江志堅、江志弘三兄弟，長期推動社區再造、環保減碳獲獎不計其數，並獲頒金牌社區榮譽，三兄弟坦言出發點很單純，就是想讓家鄉環境更好，有好成績，除感謝社區里民，也是兄弟團結努力成果。

江志明擔任明華里長、弟弟江志堅是社區發展協會理事長、小弟江志弘擔任社區執行長，3兄弟昨天分工主持、招待，為到訪來賓導覽，參與活動的阿公阿嬤都笑著說，「有他們3兄弟幫忙，大家都很歡喜、很放心！」

江志堅說，兄弟三人都有正職，大哥志明開設電器行、工作忙碌；三弟志弘是病媒防治公司負責人，經常為了寫計畫、標案忙到深夜；他身為大林稻米專區班長，農忙時期根本無法分身，但為了社區只能「撩下去！」

他說，10多年前原本在食品工廠擔任主管，務農的父親身體不好，大哥、三弟都有自己事業，他毅然決定回家幫忙，照顧家人及長輩，因為社區年輕人少，許多事他就主動接下，大哥、三弟也一起幫忙做，有一點成績後，鄰居、長輩都鼓勵三人出來服務，大哥才被推出來選里長，至今已連任4屆。

「兄弟同心服務！」江志明說，他只是掛名里長，工作真的是兄弟一起做，許多鄉親甚至看到三兄弟任何一人，都開心打招呼「里長好」，重點是工作完成、社區能更好。