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高齡指導高齡效果好 一家退休3人都成高齡指導員

2019-08-28 23:06聯合報 記者吳淑玲／台南報導

呂世明退休後投入高齡指導員，自己健康還要幫助其他長輩健康。圖／林麗娟提供
呂世明退休後投入高齡指導員，自己健康還要幫助其他長輩健康。圖／林麗娟提供
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退休老師黃小艷和先生呂世明，以及警察退休的小叔呂世賢，親身體驗健身運動對健康的好處，３人都考過YMCA高齡指導員證照，最近到偏鄉東山區聖賢社區指導長輩運動，有時帶著91歲母親同行，效果相當好，成大體育室主任林麗娟說，高齡者指導高齡者，可以感同身受，比起年輕人指導，接受度會更高。

退休老師黃小艷到台南東山聖賢社區帶領長輩運動，參與度相當高。圖／林麗娟提供
退休老師黃小艷到台南東山聖賢社區帶領長輩運動，參與度相當高。圖／林麗娟提供
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黃小艷和呂世明夫妻是先到成大健身房運動，呂世賢是參加林麗娟舉辦的社區運動據點，從此愛上健身，在林麗娟鼓勵下，都成為高齡指導員，這次到東山聖賢社區指導長輩，因是同一年齡層，有同理心，知道高齡者適合做什麼運動，對什麼動作有困難，而且他們的年紀比有的學員還大，更有說服力。

衛生所護理人員也說，長照2.0很重要的項目就是在地活躍老化，衛福部社區營造活動希望長輩多運動少看病，但以往要叫長者出來上課很難，更視運動是一種虐待，這次成大結合高齡指導員進行5周的肌力訓練，老人家參與非常踴躍，和高齡指導員有很大的關係，最後一堂課大家意猶未盡，希望還能夠繼續再開辦。

林麗娟說，只要有適合的地點和資源夠，就會到偏鄉開設運動據點，像遠東科大體育室就開放健身房讓長輩使用，目前在安南區是與福國寺合作，在高齡健身房計畫中，看到很多長輩身體狀況獲得改善，更進一步成為高齡指導員服務其他長輩，讓退休生活更充實有意義。

健身成大

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