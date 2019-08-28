故宮人氣國寶「肉形石」 下個月再度在南院展出

2019-08-28 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國立故宮博物院人氣國寶「清肉形石」，9月3日起將再度到嘉義縣故宮南院展出。圖／故宮提供 分享 facebook 國立故宮博物院人氣國寶「清肉形石」，9月3日起將再度到嘉義縣故宮南院展出，延續「泥土的座標-院藏陶瓷展」熱度；為慶祝教師節及軍人節，9月1日至30日持教師證或學校職員證，故宮南、北院區免費參觀；故宮南院9月3日至10日加碼「敬軍周」，軍人憑證件及1名同行者，免費入館。

人氣國寶「肉形石」9月3日將在故宮南院二樓至寶廳展出，展期至明年1月19日止。故宮南院開館時規劃「南北故宮‧國寶薈萃」特展，明星展件「清 翠玉白菜」及「清 肉形石」展出引發熱烈討論，吸引遊客，下月「肉形石」再度在南院展出與國人相見！

「肉形石」為清宮珍玩，因外型酷似珍饌東坡肉而得名，透過北宋大文豪蘇軾筆下的〈豬肉頌〉、〈老饕賦〉，可窺見華夏飲食文化的精緻豐富；而在清代巧匠手下，一顆平凡的碧玉，變成軟嫩可口的視覺享受，更隱隱牽動著你我的味蕾。

「肉形石」的質地是不透明的玉髓，文理層層堆疊，工匠先修整出肉的形狀，並在上層鑽上細密的點營造毛細孔的效果，最後染上紅褐色讓肉皮好像浸過醬油一樣。一方冷硬的石頭，變身令人垂涎的紅燒肉，與「翠玉白菜」同列故宮巧雕名作。

南院目前重要展覽包括：「王得祿與蔡牽展」，「泥土的座標-院藏陶瓷展」，「交融之美─神戶市立博物館精品展」；慶祝教師節，9月1日至30日，持教師證或學校職員證，故宮南、北院區皆免費參觀；故宮南院9月3日至10日加碼「敬軍週」，軍人及一名同行者免費入館。