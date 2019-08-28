荔枝、龍眼開花率偏低 嘉市府教農民提升栽種技術

2019-08-28 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



今年受到氣候乾旱影響，台灣各地荔枝、龍眼開花率偏低，造成災損，嘉義市府今天在鹿寮里舉辦講習會，邀請嘉義農業試驗分所講授果樹栽培管理、荔枝椿象的防治及產銷履歷認證方式，吸引70多名農民參與，市府建設處說，極端氣候成為常態，但農民品種及栽培技術卻可以努力提升。

市長黃敏惠表示，遇到天然災害或氣候變化，所造成的損失嚴重，市府結合內外部的資源，與農友站在一起，面對困難解決問題，農試所就是我們的寶，他們在栽培技術與管理的成果優越豐碩，一定可以幫上農友的忙。

建設處農林畜牧科長陳怡如說，今天的課程提到，果樹修剪的方法有很多，藉由了解不同修剪方法，教導農民正確採用修剪技術，修剪的好，可以使幼樹提早結果，延長結果年限，提高產量，克服大小年、提高工效降低成本。

陳說，另外也推廣產銷履歷，農民逐項記載播種期、肥料和農藥品種，消費者透過QＲcode查詢履歷，就能知道栽種過程，吃起來更為安心，還有防治荔枝椿象，若噴藥接近採收期，會使消費者吃到含農藥的水果，因此噴藥時機相當重要。

嘉義市荔枝種植集中在東區盧厝里、鹿寮里、圳頭、後庄等坡地，鹿寮里長謝金榮表示，感謝農友積極參與研習，相互討論、增進技術，也因為黃敏惠的推動與努力，大家可以舒服的吹著冷氣在鹿寮社區多功能教室參與研習。