影／嘉縣明華社區想辦法賺錢！成立公民電廠合作社

2019-08-28 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣大林鎮明華社區推動社造有成，為幫助社區自給自足，日前由社區居民共同出資300萬元，成立公民電廠合作社，推動設置太陽能板再生能源，今天揭牌運作，不僅符合政府環保、節能減碳政策，也為社區增加財源。

嘉縣大林鎮明華社區江志明、江志堅、江志弘3兄弟，長期推動社區環保、再造，不僅曾獲金牌社區肯定，成為全國社區楷模，明華社區還將社造獎金，轉建置太陽能設備發電，在社區活動中心建置發電設備，賣電給台電獲利，日前3兄弟決定為社區跨步賺錢，成立公民電廠合作社今天揭牌，大林鎮長簡志偉、縣議員許有疆等人都到場致賀。

明華社區發展協會執行長江志弘表示，這次社區30名居民集資300萬元，成立公民電廠合作社，透過推動嘉義縣各鄉鎮屋頂建置太陽能發電設備，不僅助社區居民賺錢，同時回饋社區。

江志弘說明，一般住家在屋頂上建置太陽能發電設備，須先支付建置費、長期投資，再透過未來20年太陽能發電賺電費，社區集資成立合作社，就是代墊付前期建置費用，同時協助屋頂出租戶，處理複雜合約、建置工程，並提供過去管理維護經驗，讓出租戶更方便。