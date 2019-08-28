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嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，第一階段全面勸導林森西路、吳鳳北路、中山路、民族路、仁愛路周邊違規占用道路的商家，希望店家能撤除違規障礙物，讓行人、腳踏車與機車能順利通行。

嘉義市長黃敏惠今天在臉書上表示，自清道專案開始之後即收到許多商家與攤販的反映與求證。「但為了維護交通安全與順暢，確保用路人權益，建構安全有感、井然有序之城市，回應市民及旅客對市區人行環境安全與順暢之期待，這是我們應該要做的工作。」

黃敏惠說，這幾年來因為閃避違規占用道路，而造成機車騎士受傷或影響消防救護的例子時有所聞。以各種障礙物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為，不只破壞市容，更將嚴重危害其他人的生命安全。期待經過整頓之後能減少車禍的發生，也讓城市更加文明、更加友善、更加美麗。

嘉義市清道專案將分為三階段，第1階段從即日起至下月10日止，針對執行路段期前規畫勤務實施宣導及道路障礙違規勸導。第2階段從9月11日起至11月30日止，針對實施路段全力稽查取締各類妨礙人行道、交通順暢之違規行為。第3階段為12月1日起納入常態性專案執法。目前嘉義市警方已經開始全面勸導違規者，希望能還路於民。

嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，嘉義市長黃敏惠今天在臉書上表示「商家還路於...
嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，嘉義市長黃敏惠今天在臉書上表示「商家還路於民」。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，第一階段全面勸導林森西路、吳鳳北路、中山路...
嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，第一階段全面勸導林森西路、吳鳳北路、中山路、民族路、仁愛路周邊違規占用道路的商家。圖／嘉義市政府提供
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人行道嘉義黃敏惠

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