嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市警察局上周開始啟動「清道專案」，第一階段全面勸導林森西路、吳鳳北路、中山路、民族路、仁愛路周邊違規占用道路的商家，希望店家能撤除違規障礙物，讓行人、腳踏車與機車能順利通行。

嘉義市長黃敏惠今天在臉書上表示，自清道專案開始之後即收到許多商家與攤販的反映與求證。「但為了維護交通安全與順暢，確保用路人權益，建構安全有感、井然有序之城市，回應市民及旅客對市區人行環境安全與順暢之期待，這是我們應該要做的工作。」

黃敏惠說，這幾年來因為閃避違規占用道路，而造成機車騎士受傷或影響消防救護的例子時有所聞。以各種障礙物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為，不只破壞市容，更將嚴重危害其他人的生命安全。期待經過整頓之後能減少車禍的發生，也讓城市更加文明、更加友善、更加美麗。