將愛心化為行動 嘉義縣行銷身心障礙機構秋節禮盒

2019-08-28 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋節腳步近了！嘉義縣有3萬多名身心障礙朋友，縣府協助身心障礙朋友學習一技之長，就業自立，開辦身障小作手、身障職業重建及庇護工廠，協助身障機構永續經營，照顧更多身心障礙朋友，今年輔導3家身心障礙福利機構團體及庇護工場，推出中秋節愛心伴手禮，呼籲民眾優先選購，送禮或自用兼做愛心。

今年秋節伴手禮，包括嘉縣身障聯合會手作、香醇的「阿里山高山茶禮盒」； 若竹兒手工月餅禮盒，以及康扶之友協會「土鳳梨酥禮盒」、「果樣酥』、「紅豆蛋奶酥」，都是身心障礙朋友結合在地農特產品，認真、用心製作的秋節禮盒，料好實在，美味可口。

另有6家身心障礙機構、團體、庇護工場提供「優先採購身心障礙機構團體生產物品及服務」，包括敏道家園、聲暉聽障協會 、肢體殘障協會、聖心教養院、聽語多障協會和領航庇護工場等。

社會局長李政毅說，溫馨秋節將近，期待社會各界、企業團體、公部門、學校和公營事業機構等，將愛心化為行動，優先選購他們用心製作的中秋禮品、產品與服務，一邊送禮，一邊做愛心，共同關心與支持我們身邊的弱勢者，以實際行動回饋社會。