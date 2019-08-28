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台南文旦入菜 黃偉哲南科園區助行銷

2019-08-28 15:18中央社 台南28日電

台南市政府農業局與餐飲業者合作，今天在南科園區發表以文旦入菜的饗宴。台南市長黃偉哲表示，南科園區從業人員工作壓力大，休閒的時候吃點文旦，一定是最好的。

台南市農業局中午在南科總理餐廳發表文旦饗宴，共有6道添加當季文旦柚的佳餚；包括和風柚香鮑、柚香咕咾肉、柚香醬蝦球、香柚海上鮮、毛豆柚時蔬、柚子蒸雞湯。

黃偉哲表示，南科園區有近8萬名從業人員，消費力不容小覷，安排在此舉辦發表會，向來自各地的員工宣告，文旦已經進入產季，現在吃正是時候。

他說，市府努力協助台南文旦外銷，已經到新加坡、北美洲等地拓銷；今天有日本的國會議員造訪，市府也招待優質文旦，對方直說沒有吃過這麼好吃的文旦。市府會繼續努力，文旦也要搶攻日韓市場。

黃偉哲表示，南科園區從業人員有許多來自外縣市；科學園區工作壓力大，平常都很累。文旦含有豐富維他命C，休閒的時候來一顆文旦，一定是最好的。

南科管理局長林威呈表示，今年6月芒果產季，管理局與市府農業局合作行銷，獲得很好的迴響。現在正值文旦產季，雙方再次合作，力挺在地水果，台南有優質農產、南科有雄厚消費力，共同行銷讓南科人享用優質文旦，也能照顧農民。

文旦南科黃偉哲

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