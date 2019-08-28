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搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50聯合報 記者謝進盛╱即時報導

新加坡最大的職總超市擺設來自台南文旦、芒果。圖／台南市政府農業局提供
新加坡最大的職總超市擺設來自台南文旦、芒果。圖／台南市政府農業局提供
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推廣台南水果和農產加工食品鮮甜好味道，台南市政府與外貿協會明（29）日起至9月12日將在新加坡最大的職總超市(FairPrice Supermarket)辦理「台南鮮果新加坡展售會」，旗下將有超過100家分店同步促銷文旦芒果和各式台南農特產品。

台南市政府農業局長李朝塘率領農業局簡任技正周志勳、麻豆農會理事長呂登和、下營農會理事長陳錄星、新市農會總幹事李美嬅等人，昨一早搭機前往新加坡，展開3天密集「鐵人」行程，一行人將在明天返台。

農業局表示，新加坡主要人口為華裔，經濟高度發展且因為土地小、耕地少，是台灣農產食品外銷深具潛力的市場。為了推廣台南的農特產品，擴大文旦和芒果在新加坡的通路銷售，台南市政府委託外貿協會在新加坡職總超市辦理促銷活動，採購超過20噸的台南文旦和芒果，以及麻豆、新市、下營等超過10家的台南在地農會的農特產品在現場辦理推薦試吃活動。

這次行程前，台南市長黃偉哲特別指示農業局推薦品項包括柚子、黑豆茶、毛豆香鬆、柚子蔘、水果乾和鳳梨酥等農產加工品。

今天上午10點在新加坡職總超市Bedok North分店辦理開幕典禮，李朝塘、外交部駐新加坡代表處梁國新、職總超市副總裁唐亞炎共同揭幕。上午現場農產品讓人食指大動，試吃品人氣滾滾。

李朝塘表示，台南是台灣著名美食之都和水果產地，台南文旦果肉粒粒晶瑩剔透，具有酸、甘、甜三味一體獨特風味及口感，芒果更是味甜肉細，隨著中秋佳節到來，相關水果促銷在同為華人社會的新加坡更能引起消費者興趣，職總超市是星國最大的連鎖超市，旗下有100多家分店和50家暢貨中心，連帶提升台南農特產品在新加坡的買氣。

市長黃偉哲說， 為協助台南水果和農特產品外銷，台南市府透過外貿協會配合出口業者於新加坡後，將馬不停蹄的前往加拿大，辦理「台南文旦暨農產加工品加拿大展售會」，希望能協助台南農民打開全球海外市場通路，協助農產品拓銷國際。

新加坡最大的職總超市門市吸引不少星國消費者來品嘗來自台南農特產品鮮甜好味道。圖／...
新加坡最大的職總超市門市吸引不少星國消費者來品嘗來自台南農特產品鮮甜好味道。圖／台南市政府農業局提供
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台南市政府農業局長李朝塘（右四）率團前往新加坡推銷台南文旦及農產加工食品。圖／台...
台南市政府農業局長李朝塘（右四）率團前往新加坡推銷台南文旦及農產加工食品。圖／台南市政府農業局提供
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台南市政府農業局長李朝塘（右三）率團前往新加坡推銷台南文旦及農產加工食品。圖／台...
台南市政府農業局長李朝塘（右三）率團前往新加坡推銷台南文旦及農產加工食品。圖／台南市政府農業局提供
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新加坡最大的職總超市陳設的台南農特產品。圖／台南市政府農業局提供
新加坡最大的職總超市陳設的台南農特產品。圖／台南市政府農業局提供
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新加坡文旦芒果

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