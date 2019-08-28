搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



新加坡最大的職總超市擺設來自台南文旦、芒果。圖／台南市政府農業局提供 分享 facebook 推廣台南水果和農產加工食品鮮甜好味道，台南市政府與外貿協會明（29）日起至9月12日將在新加坡最大的職總超市(FairPrice Supermarket)辦理「台南鮮果新加坡展售會」，旗下將有超過100家分店同步促銷文旦、芒果和各式台南農特產品。

台南市政府農業局長李朝塘率領農業局簡任技正周志勳、麻豆農會理事長呂登和、下營農會理事長陳錄星、新市農會總幹事李美嬅等人，昨一早搭機前往新加坡，展開3天密集「鐵人」行程，一行人將在明天返台。

農業局表示，新加坡主要人口為華裔，經濟高度發展且因為土地小、耕地少，是台灣農產食品外銷深具潛力的市場。為了推廣台南的農特產品，擴大文旦和芒果在新加坡的通路銷售，台南市政府委託外貿協會在新加坡職總超市辦理促銷活動，採購超過20噸的台南文旦和芒果，以及麻豆、新市、下營等超過10家的台南在地農會的農特產品在現場辦理推薦試吃活動。

這次行程前，台南市長黃偉哲特別指示農業局推薦品項包括柚子、黑豆茶、毛豆香鬆、柚子蔘、水果乾和鳳梨酥等農產加工品。

今天上午10點在新加坡職總超市Bedok North分店辦理開幕典禮，李朝塘、外交部駐新加坡代表處梁國新、職總超市副總裁唐亞炎共同揭幕。上午現場農產品讓人食指大動，試吃品人氣滾滾。

李朝塘表示，台南是台灣著名美食之都和水果產地，台南文旦果肉粒粒晶瑩剔透，具有酸、甘、甜三味一體獨特風味及口感，芒果更是味甜肉細，隨著中秋佳節到來，相關水果促銷在同為華人社會的新加坡更能引起消費者興趣，職總超市是星國最大的連鎖超市，旗下有100多家分店和50家暢貨中心，連帶提升台南農特產品在新加坡的買氣。