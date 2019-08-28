要通了！台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南白河往返嘉義高鐵公車確定上路，經台南市議員張世賢多次爭取，大台南公車黃支線（16-1）確定下月1日起開闢，未來每天往返共6班次，車程約45分鐘，地方爭取多年終於如願以償。

張世賢多年來為鄉親請命，希望開闢高鐵嘉義站往返白河間接駁車，今年1月28日白河「小黃」公車啟用，張世賢向市長黃偉哲轉達地方心聲，黃指示台南市公共運輸處深入評估。

今年3月20日市議員張世賢再度與台南市公共運輸處與新營客運公司人員，研商現有黃16線公車延駛至高鐵嘉義站可行性，台南市公共運輸處營運管理課長劉宇凡承諾 ，會儘快召集相關單位與地方里長、里民，舉行說明會，研議延駛的途經路線和班次，全案露曙光。

張世賢服務處今天上午宣布，確定大台南公車黃16-1(由白河至高鐵嘉義站)，將在9月1曰正式通車，30日早上9時將在白河轉運站舉辦通車試乘典禮。