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不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣崙背鄉崙前村民廖美惠，雖然10多年前遠嫁英國，但本是詔安客家人的她，對家鄉文化傳承不遺餘力，每年暑假都會帶著丈夫、兒女回雲林娘家，並讓兒女學客語和傳統技藝，盼子女能成為詔安客家子弟。

廖美惠說，她畢業時在林口長庚加護病房服務，直到28歲前往英國攻讀護理相關專業，隨後就在瑪麗醫院擔任護理師直到現在，而她發現詔安客家文化不斷流失，心中一直對故鄉文化念念不忘。

於是在英國籍丈夫廖瑞奇支持下，每年暑假都會舉家回娘家，並安排一些返鄉學習之旅，比如讓孩子接觸布袋戲、學中文或帶孩子參加當地客家夏令營活動。

11歲的大女廖婧妃有著一頭金髮、白皙皮膚的外國臉孔，但卻能夠說一口流利中文，婧妃說，她每到暑假最期待就是到雲林上中文課，這陣子慢慢學注音符號和客語，最喜歡到祖父的田裡體驗務農樂趣。

而崙背鄉是是台灣四大生乳產區之一，因此廖婧妃這次回來，特別和爸爸來趟酪農之旅，父女倆騎單車沿途走訪酪農場，也購買在地牛奶「崙背鮮乳」回家品嘗。

廖美惠表示，她希望讓孩子實際體驗來學詔安客家文化，她也發現台灣學語言著重考試，不像英國等其他國家，學語言是透過日常對談學習，所以她每次都會讓兒女跟家鄉的父母親對話，或遠端視訊藉此學客語，期盼詔安客家不因此失傳。

崙背鄉民廖美惠（左起）每年暑假都會帶著女兒廖婧妃、英國籍丈夫廖瑞奇，學習當地文化...
崙背鄉民廖美惠（左起）每年暑假都會帶著女兒廖婧妃、英國籍丈夫廖瑞奇，學習當地文化與客語，盼將詔安客家傳承下去。記者李京昇／攝影
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