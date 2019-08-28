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76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

健身有益於每個人的健康，對於高齡者更是如此，因為年紀的增長，病痛及肌少症的情形逐漸浮現，增肌減脂更是有其必要性。現今健身風潮興起，健身產業開始於市區林立，健身房一詞對於偏鄉卻似陌生名詞。

國立成功大學運動科學與高齡健康產業中心主任林麗娟教授長期與台南市體育處合作，積極將運動資源與觀念帶進偏鄉，更培訓一群熱心服務的學生與高齡志工提供偏鄉體適能檢測服務，讓偏鄉高齡者了解自己的身體狀況，此外也會配合運動課程改善高齡者的健康。

從3年前起，教授林麗娟、周學雯從成大健身房起步，將大學裡暑假閒置健身房的時段提供給台南高齡者使用，並安排健身教練與有經驗之高齡志工共同健身指導，近2年更進一步拓點遠東科技大學合作，提供新市地區高齡者民眾增肌樂活的「高齡健身房」。

在「高齡健身房」背後有一群熱心助人的高齡志工，包括成大的師生與每位志工，都曾多次到各鄉鎮協助協助開設運動據點，成員皆有衛生福利部通過的YMCA高齡協助員證照，他們將專業與親切的態度幫忙這次活動的體適能檢測與共同擔任課程活動指導，其中 76歲擁有YMCM高齡指導員與11年健身經驗的石武吉，更是連續兩年自願每周二次從保安坐火車到新市，協助為期兩個月的運動課程，以高齡者協助高齡者，不僅跟學員培養出革命情感，更成為學員運動上與心靈上的導師。

石武吉表示，很多學員的身體狀況跟去年完全判若兩人，學員將他去年帶領的健身觀念身體力行，大幅改善他們的健康，另外今年成大提供一台Inbody可以測量身體肌肉與脂肪組織的儀器讓學員使用，石武吉說：「今年剛好有測Inbody，我藉這機會很仔細的為他們講解，讓他們了解維持運動習慣是多麼重要。」，讓新市地區的參與者對於體適能檢測與健身課程多了不少認知，也開始在乎健身對於自身健康的改變。

藉由這次的活動，遠東科大也讓兩位剛考過證照YMCA國際體適能教練證照學生，在YMCA體能教官的協助下，藉由「高齡健身房」的活動來實習，學習指導高齡者與相處之道。

今年大學畢業即將從事健身教練的蘇敬博表示，「高齡健身房」的經驗讓他有更多的信心去教導高齡者運動，面對高齡社會的到來他能有更完善的理解與準備。

今年大三的林佑穎是棒球專長生，他在大二時選擇不繼續打棒球，經由劉小曼老師的鼓勵考取健身教練的證照，並來高齡健身房協助，他說：「今年協助第二年，發現長輩們都進步很多，還有人培養出上健身房的習慣，不過今年在教導的過程中發現自己不足的地方，像是我不了解高齡者身體能負荷的狀況，我就會去請教老師，或者回去自己在查資料學習。」這些經驗對他來說是寶貴難忘的，也讓他有面對高齡者時更有同理心。

遠東科大體育室劉小曼老師表示，學員們的背景組成大多為退休勞工、家管及務農的長者，他們對於運動的觀念就是勞動，平日沒有特別運動的習慣，最初以新市樂齡大學為班底試探性參加，參與這活動後開始改觀，大家發現運動與勞動不同，利用健身器材的運動有趣又有效。

劉小曼說，「很感謝有這樣的機會，讓非都會區或鄉下高齡者，有機會到學校利用健身房，他們其實很希望這個活動可以持續舉辦，未來希望能與學校洽談在暑假以外的一些時段，將閒置的場域空出來供高齡者使用，也建立學員們也有使用者付費的觀念，願意出錢出力來維護這個場域。」

林麗娟表示，該中心今年度的主題是協助高齡者強健增肌，希望藉由多個場域的運動課程進行研究驗證，發展適合社區且歡樂有益的增肌課程，該中心也預定在9月9日體育節上午於成功大學光復操場進行免費的肌肉量評估與體能檢測，歡迎台南鄉親踴躍參加。

健身房不再是都市的專利，偏鄉「高齡者強身房」助長輩健康。圖/成大體育室提供
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健身偏鄉成大

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