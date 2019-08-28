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關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37聯合報 記者謝進盛╱即時報導

關子嶺溫泉美食節下月將登場，台南市政府觀光旅遊局表示，最搶手的關子嶺溫泉套票，下殺33折，下周一（9月 2日）上午9點起在KKTIX活動售票網開賣，限量發行500套。

將邁入第15年的關子嶺溫泉節下月21日至10月20日展開，關子嶺特有泥漿溫泉、桶子雞、香菇蛋，美食+泡湯，今年還推出三大優惠專案，讓遊客能搶便宜，一券暢遊關子嶺。

市長黃偉哲指出，今年推出三大優惠專案，包括限量500套的關子嶺溫泉套票、3條172咖啡公路風土小旅行路線及「雞+酒」平日住宿優惠，尤其關子嶺溫泉不僅是聞名全國，同時也是歷史悠久，冬夏皆宜。

觀光旅遊局長陳信安說，關子嶺溫泉套票，包含泡湯、住宿、交通超值優惠、關子嶺特色商品、手作學堂、關嶺旬味便當兌換。更要感謝美雅家具觀光工廠、龜丹水哥溫泉區贊助這次活動。讓原價1640元的套票，下殺33折，只要550元，絕對物超所值，將於9月2日上午9點在KKTIX活動售票網開賣，限量發行500套，歡迎搶購。

同時這次也特別與在地業者農湖山生態農莊、仙湖農場、東香貓咖啡園區合作，推出三條風土旅行路線，來一趟龍眼烘焙、咖啡、農村體驗知性小旅行後，再來到關子嶺泡湯享受溫泉美食。

台南市政府農業局也與台南市養雞協會再合作，在地12家業者推出「雞+酒」平日住宿優惠專案，凡活動期間平日至指定店家住宿最高享47折優惠，還可以吃到關仔嶺甕仔雞，限量共240隻。優惠店家有千鶴泥漿溫泉山莊、青雅溫泉旅館、儷景溫泉會館、景大山莊、儷泉特色民宿、富御館曠質溫泉、關子嶺統茂溫泉會館、芳谷溫泉小棧、嶺一旅社、麗湯溫泉度假山莊、沐春湯宿、洗心館大旅社。

詳細優惠內容可上「2019台南關子嶺溫泉美食節」活動網站（http://www.2019hello-gzl.com）或「台南旅遊網」（http://www.twtainan.net）查詢或周一至周五（上午9點至下午5點）電洽（06）6353226。

不同口味的關嶺旬便當。記者謝進盛/攝影
不同口味的關嶺旬便當。記者謝進盛/攝影
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關子嶺溫泉美食節下月將登場，市長黃偉哲（中）推薦最搶手的關子嶺溫泉套票，下殺33...
關子嶺溫泉美食節下月將登場，市長黃偉哲（中）推薦最搶手的關子嶺溫泉套票，下殺33折，下周一開賣。記者謝進盛/攝影
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