嘉市青年志工教學 阿公阿嬤都會打視訊電話

2019-08-27 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



中華青年創新網絡協會與東吳高職的青年志工合作，今天走入嘉義市西區福民社區發展協會，教30名老人家如何使用手機APP和視訊通話，有老婦人學會後，打視訊電話給自己的孫子，讓孫子都訝異地說「阿嬤走在時代的尖端喔！」

中華青年創新網絡協會今年承接由教育部青年發展署所主辦的「青年教育志工推動中心」，協會釋出訊息後，東吳高職隨即報名，並派出他們的志工隊，今日舉辦「學手機學上網，讓老人不被OUT」的社區服務。

東吳高職許多班級都有志工隊，例如美容科就有義剪團隊，餐飲管理科則有義廚隊，資料二甲的20名學生今天也發揮所長，前往社區教導長輩使用簡易APP，例如，Line和Youtube等，讓長輩除了體驗到年輕人滑世代的新鮮感，也增進青年與長輩的情感鏈結。

「阿嬤，貼圖可以從這邊按出來喔！」老人家們在學生悉心指導下，逐漸會使用3C產品，志工隊也發現老人家過去有使用app，但常常一改版，就不會使用，今天學生也努力幫助他們上手。

中華青年創新網絡協會專案經理張立翔說，計畫讓青年學生走出校園，運用所學服務社會大眾，南區以嘉義為核心地區向外推廣，辦理青年陪伴長者計畫，以「銀髮3C零距離」、「樂活有氧」與「樂活生活」等服務方案，與嘉義縣市的社區合作。