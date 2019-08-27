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相信嗎？監獄也辦育樂營 孩子玩得超開心

2019-08-27 20:44聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

家庭的支持，是感化收容人復歸社會的最大動力，雲林第二監獄今天開辦「幸運草親子育樂營」，近70名收容人家屬，抓住暑假尾巴，帶著孩子參加，除有親職教育、掌中戲表演，獄方還精心準備了米雕捏塑，讓收容人和孩子，大手牽小手，捏出親情與愛，十分感人，孩子難得和父親同樂，感到超開心。

「真的好開心！」，歐姓收容人說，進來之前，孩子還不會走路，得都抱的，如今發現孩子快抱不動了，一晃眼已和孩子分別6年多，小寶貝長大了不少，感謝老婆含辛茹苦把孩子帶大，他一定會改過自新，未來能好好陪孩子長大。

收容人一起演布袋戲，逗趣的自編故事，讓小朋友看了滿場笑聲，孩子笑愈多，父親演得愈起勁，隨後，米雕捏塑，父親牽著孩子的手，雕捏出孩子最愛的卡通玩偶，「爸！我要可愛的熊熊天天陪我睡」，手藝精巧的收容人，為孩子捏了可愛的「熊喔！」，也捏開了孩子的心窗，難得一句親情的話語，讓收容人眼眶泛淚，摸摸孩子的頭「要乖喔！爸很快出去陪你玩！」。

典獄長杞炎烈指出，國內外研究報告，受刑人行為改變的動力，多數來自家庭的支持與社會的關懷，尤其家庭支持的影響最大，包括在所的適應力，及出監後的再犯率，都有相當程度的影響，所以協助受刑人維繫家庭關係，可降低他們的孤獨感，增加復歸社會的成功機率。

雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，孩子超開心...
雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，孩子超開心，親子互動，十分感人。 記者蔡維斌／攝影
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雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，孩子超開心...
雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，孩子超開心，親子互動，十分感人。 記者蔡維斌／攝影
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雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，親子互動，十分感人。 記者蔡維斌／攝影
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雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，親子互動，十分感人。 記者蔡維斌／攝影
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雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，親子互動，...
雲林第二監獄開辦運幸草育樂營，讓收容人的孩子參加，大手牽小手一起創作，親子互動，十分感人。 記者蔡維斌／攝影
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