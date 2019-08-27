不再走狹窄昏暗涵洞 斗南外環道、台一丁交叉路口有解

2019-08-27 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗南鎮長久受縱貫鐵路阻隔，影響東西兩側都市發展，雲林縣府與斗南鎮公所有意延伸東外環道路，並打通斗南東外環道與台一丁線交叉路口問題，預計最快今年底前進行交叉路口施工，可望解決多年來行車安全問題。

斗南鎮長沈暉勛、鎮公所機要秘書鄭鑫漢說，東外環聯絡道路主體工程民國93年竣工，是斗南東仁、將軍、舊社與四維等里前往斗六市區主要道路之一。

但與台一丁線銜接端是新光路橋引道，民眾開車從斗六往斗南得行經新光路橋涵洞，但道路狹小昏暗，常有民眾陳情行車安全問題；斗南往斗六車輛，則會駛入台一丁與新光路橋下來的車爭道，造成交叉路口意外頻傳，幾十年來險象環生。

縣議員蔡東富、鄭鑫漢表示，另斗南鎮以斗南火車站為中心發展，西側有西外環道聯外便利，但後火車站部分，雖有東外環道，但因鐵道受阻，讓東仁、舊社等里長年來發展限縮，聯外交通也不便，盼延伸東外環道，帶動斗南東側發展。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，今年6月縣長張麗善率團拜訪行政院政務委員張景森，並將東外環道相關設計案提報給張景森，預計爭取納入生活圈計畫。

他表示，東外環道路延伸工程案，包括工程款、土地徵收預計要花費5.5億元，從斗南建國三路為起始點，預計一路銜接到台一丁線，全長1.7公里、40公尺寬道路，目前可行性計畫已提報給營建署，一旦獲補助將進行細部設計與規畫。