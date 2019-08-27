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虎尾建國眷村再造 連接景點營造文化觀光

2019-08-27 16:22中央社 雲林縣27日電

文化部推動再造歷史現場計畫，補助雲林虎尾原空軍基地旁建國眷村還原風貌，第一期工程完工今天亮相，帶引各界穿梭歷史，回味民國30年代的眷村風貌。

雲林縣政府文化處指出，虎尾建國眷村旁在日治時期曾是日本海軍航空隊基地，台灣光復（1945、民國34年）後來台的國民政府在旁設立空軍基地，當時有一至四眷村，如今剩一至三村，四村改建為雲林第二監獄。

文化處表示，建國眷村在民國104年登錄為文化聚落，爭取到文化部「再造歷史現場專案計畫」補助新台幣1億元（其中，文化部補助8000萬元，雲林縣政府自籌2000萬元）進行建國眷村一村、二村景觀修復，今天完成第一期景觀工程正式亮相。

雲林縣長張麗善、縣府文化處長陳璧君、虎尾地方各界、建國眷村再造協會、建國社區發展協會及景觀修復團隊等，今天穿梭建國一村景觀修復第一期完工眷舍，張麗善說，看到黑膠唱片、電視、舊式沙發加上戶戶相連的親切空間，彷彿回到歷史現場。

張麗善表示，建國一村鄰近全台唯一仍載運甘蔗的台糖五分車鐵道，希望藉由五分車復駛載客，連接虎尾驛、虎尾鐵橋及虎尾鎮內布袋戲館等形成帶狀景點，吸引國內外遊客，營造為獨具特色的青創、藝文、眷村文化的國際藝術村，帶起文化觀光、旅遊住宿與飲食的發展。

將眷村屋頂打開了，內部採光亮了許多，一改過去老舊眷村內部晦暗不明的感覺，讓見證眷村新改變的各界眼睛一亮；建國眷村再造協會表示，希望修復的材料減少使用鋼片，可嘗試材料搭配回復木製窗框，建國社區發展協會則表示，盼能儘量回復原汁原味，不過部分建築老舊頹廢修復不易，樂觀未來推動發展為國際藝術村。

眷村修復文化部

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