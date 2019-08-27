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影／台南大內99歲接生婆故事 新書發表場面感人

2019-08-27 15:54聯合報 記者周宗禎╱即時報導

婦女生產在醫藥不發達的年代，往往是生死交關時刻，已高齡99歲的許寶秀女士，生長在木瓜之鄉的台南市大內區環湖社區，她是家家戶戶無人不知無人不曉的接生婆祖，現今五、六十歲以上的在地居民，幾乎都是許寶秀婆祖雙手接生來到世界。下午環湖社區發展協會舉辦「我的婆祖」新書發表會，許寶秀與協會理事長鄭燦彬等她接生的老人家出席見證。

在台灣光復後的40年代後期，一直到50、60年期間，環湖社區民國26年之後新生兒多數孕婦都是由產婆，也就是所謂的「助產士」接生，迎接新的生命。許寶秀是當時在地唯一助產士，扮演陪伴無數在地婦女生產時的重要角色。

今年71歲陳春風說，早年出入較不便，他上下學要搭竹筏過曾文溪、走山路，這裡沒婦產科，婦女常難以及時到外地生產，往往只能靠產婆。

許寶秀小時候居住在環湖，二十多歲就通過看護婦及助產士檢定考試，一輩子接生無數，為譽稱為「環湖第一助產士」。後來社區因著交通便利，對外聯絡改善後，村內的產婦都移到台南等外地醫院或診所去生產，婆祖的助產士身份也就功成身退。

許寶秀轉而協助先生農務成了農夫，除了在家種植農作物外也是村內辦桌一流的廚師，只要有酒席辦桌，往往可以看到許寶秀婆祖廚藝俐落的身影，晚年退休後，積極參加了樂齡學習中心環湖分站的課程並擔任社區志工多年，民國100年時以90歲高齡曾獲得台南市政府優良志工表揚，成為長青典範傳為鄰里佳話。

協會理事長鄭燦彬為感念婆祖對大內及環湖地區的奉獻，邀請其孫字輩家人洪素珍女士，為許寶秀婆祖的生命故事精彩畫出一本圖畫書。透過退休校長嚴秀鳯女士費心督促，終於完成一本可供流傳的環湖生命故事---我的婆祖。

「我的婆祖」繪本新書下午在大內區環湖社區活動中心舉發表會，除作者洪素珍，還請到書中主角許寶秀出席，協會也安排了一群被許寶秀婆祖接生來到世界的老寶寶們到場，分享新書發表的喜悅。

繪本文字簡單、卻很感人，會中還特別安排曾任職於中正大學圖書館的梁芝儀女士導讀，講述有關促成「眾多大內高手來到世界的生命助產士」，娓娓道出篇篇圖文展現的純真動人故事， 現場導讀以後還有人搶著說，他們家的幾個人也都是許寶秀接生，還有更多故事可以講。

鄭燦彬說，這裡有太多人有故事，要不是籌備時間太緊湊，好的內容還有很多可以說。

台南市大內區99歲接生婆楊許寶秀故事，今天新書發表場面感人。記者周宗禎／攝影
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台南市大內區99歲接生婆楊許寶秀故事，今天新書發表場面感人。記者周宗禎／攝影
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台南市大內區99歲接生婆楊許寶秀故事，今天新書發表場面感人。記者周宗禎／攝影
台南市大內區99歲接生婆楊許寶秀故事，今天新書發表場面感人。記者周宗禎／攝影
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接生辦桌

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