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布袋港擱淺沉船勝利輪漏油汙染 嘉義縣環保局將開罰

2019-08-27 15:30聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋商港擱淺沉船勝利輪漏油汙染海洋，環保局將開單處罰，圖為空拍沉船情形。圖...
嘉義縣布袋商港擱淺沉船勝利輪漏油汙染海洋，環保局將開單處罰，圖為空拍沉船情形。圖／環保局提供
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嘉明海運公司勝利輪1日擱淺嘉義縣布袋商港棄船，8名船員獲救，沉船還未打撈解體清除，至今將屆滿1個月 ，船上共8.1噸柴油及滑油全部抽光，海洋汙染危機雖解除，但嘉義縣政府環保局監控蒐證共2次漏油，日前已依海汙法寄發船公司陳述意見書，下月初將裁罰2張合計最少60萬元罰鍰；另台灣港務公司布袋管理處對船東下達最後通牒，限令9月3日清除沉船，否則依違反商港法處罰。

環保局指出，勝利輪分別在2日及3日滲漏柴油、液壓油，雖清除完畢，但依海汙法，有汙染事實就處罰，共2個汙染行為，日前依行政程序法寄發船公司陳述意見書，給7天陳述意見，完成法定程序，預定下月初開出2張罰單，罰鍰從最少30萬元到最重150萬元。

環保局說，接獲擱淺通報立即要求港務公司展開應變作業，督促船公司將防止海汙設施佈設沉船周圍，防止漏油溢出擴散，與海巡岸巡合作，運用空拍機海陸空24小時監控漏油汙染處置及控制情形，豈料擱淺隔天就發生漏油汙染，3日又漏油，環保局已蒐證檢測，做為裁罰依據；局長張根穆強調，環保局將持續與海委會海保署續督促船公司善盡海洋油汙應變責任。

布袋管理處說，勝利輪沉沒港區防波堤，船身全部沉沒海中，只見船首船尾，貨輪上15個貨櫃，已由船公司委託海事公司出動大型吊車吊上岸，目前進行打撈沉船解體作業，限令船公司9月3日清除沉船，否則依違反商港法處罰。另澎湖郵局交寄687件普通掛號信郵件及191件包裹，共計878件，沉沒海中泡湯，澎湖郵局依規定補償，補償費估計80萬元，將向船公司求償。

嘉義縣布袋商港擱淺沉船勝利輪漏油汙染海洋，環保局將開單處罰，圖為空拍沉船情形。圖...
嘉義縣布袋商港擱淺沉船勝利輪漏油汙染海洋，環保局將開單處罰，圖為空拍沉船情形。圖／環保局提供
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