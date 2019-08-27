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睽違七年 健保署本周六將到雲林舉辦大型健康宣導

2019-08-27 14:47聯合報 記者李京昇╱即時報導

相隔7年久，健保署沒有在雲林縣辦理健康宣導大型活動，將於本周六31日在古坑鄉綠色隧道公園舉辦「健康存摺拿在手 守護健肝更長久」健走暨健康嘉年華活動，立委劉建國今天邀民眾共同來參與，當日完成健走可參加43吋液晶電視、捷安特腳踏車、電子血壓計等大獎摸彩。

立委劉建國說，健保C型肝炎全口服新藥執行計畫自106年執行迄今，雲林縣共計治療則有6726人，參與治療比率為45%，但雲林縣主要癌症死亡原因肝癌為第一位，但全縣40歲以上的縣民，有7成沒有接受過C型肝炎篩檢

劉建國指出，不管是預防或治療，都是要「及早發現、及早治療」，希望透過活動來讓民眾更關心自我身體健康，也透過衛教達成健康保健預防宣導目的，邀請民眾當天來參與活動。

健保署組長林純美表示，雲林縣人口老化為全國第二高，全國25個C肝盛行率偏高鄉鎮，雲林就有麥寮、西螺、崙背、古坑4個高風險鄉鎮，因此今年特別選在雲林辦理，期能達成健康保健預防宣導目的。

另，今年健保編列65.36億元專款治療4萬多個C肝病患，目前的名額已經用完，為使治療不中斷，在劉立委等人支持下，健保會也討論通過，增加19億補助，預計可再治療約1萬名C肝病患。

健保署將於本周六31日在古坑鄉綠色隧道公園舉辦「健康存摺拿在手 守護健肝更長久」...
健保署將於本周六31日在古坑鄉綠色隧道公園舉辦「健康存摺拿在手 守護健肝更長久」健走暨健康嘉年華活動，立委劉建國（前左二）今天邀民眾共同來參與。圖／劉建國服務處提供
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健保劉建國C肝

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