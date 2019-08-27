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開學季將到 嘉市本學年度聘外師

2019-08-27 14:10聯合報 記者李承穎╱即時報導

本周五就是開學日，12年國民基本課程綱8月正式上路，嘉義市府為因應新課綱，規畫將英語融入課程向下延伸到低年級，國中部分，則投入500萬元聘請4名外籍教師，並在國中階段透過巡迴教學，讓國一學生每周有一堂課接受外師的教學，希望讓英語成為日常生活中的習慣性語言。

嘉義市長黃敏惠說，新課綱的願景「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」與嘉義市在95年頒布的「嘉義市教育發展綱領」以學生為主體的教育核心理念不謀而合。四大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」之一，明確指出「國際視野」的養成是嘉義市教育工作的重要方向。

教育處長林立生說，因應新課綱的施行，為創造培養國際人才的環境，開拓學生學習視野，讓中文及英文在嘉義市學校雙軌並行發展，市府積極打造全市雙語學習環境，推動校園雙語教學。

林立生說，目前國小四年級及五年級學生每學期至興嘉英語及民族英語學院遊學外，本學年度將英語融入課程向下延伸到一、二年級，以生活情境、遊戲實作等方式進行雙向互動式教學，讓學生從生活化的學習情境與教學活動中學習，並透過英語融入課程培養學生基本英語溝通能力。

國中部分，為跳脫過往死記硬背的讀寫模式，有效提升學生的聽、說能力，以具備更強的競爭力，提高國中學生學習英語的興趣，自聘外籍教師教學，有來自南非、美國和菲律賓等國的教師，都具備當地國家核發的教師證，提升學生的英語能力。

嘉義市長黃敏惠（中）今年六月到民族英語學院，一起與學生學英語。照／市府提供
嘉義市長黃敏惠（中）今年六月到民族英語學院，一起與學生學英語。照／市府提供
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嘉義市長黃敏惠（右二）今年六月到民族英語學院，一起與學生學英語。照／市府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）今年六月到民族英語學院，一起與學生學英語。照／市府提供
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嘉義課綱願景

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