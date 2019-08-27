雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



斥資一億元打造的虎尾建國一、二村再造歷史現場專案，第一波亮點工程完工，沒有屋頂的眷舍，保留數十年前的舊牆老窗，斑駁的磚壁裂痕，鑿刻著歷史的紋理，建築師用鋼架賦予老建築現代元素，讓空間穿透時空，讓人宛若回到竹籬時代的場景，這座眷村園區潛力無限，將成為雲林最大的文化新景點，縣府將努力提升為國際級景點。

未來可在園區聽到「藍與黑」、「星空」的懷舊歌曲，漫步在宛如時空迷宮的舊眷舍中，品嘗眷村媽媽的美食，更可在防空洞內欣賞老電影，這種難以想像的場景，將實現在真實的歷史場域中，雲林建國眷村文化園區，第一波亮點工程今天啟用。

雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、縣議員陳俊龍、黃凱、公所秘書周瑛坤等人，在建築師陳柏年、吳聲明帶領下，進入已完工的眷戶群，建築師強調，這些保留原貌的舊眷戶，全部沒有屋頂，透空的空間，讓人有穿越時空的感覺，細細品嘗一戶接一戶的斑駁門牆，感觸早年眷戶隔窗閒聊的緊密情感。

一棟棟毗連的眷屋，其中丁棟是鄰近全台唯一還在運載甘蔗的台糖五分車鐵道，未來將串連打造下一個亮點基地。

張麗善說，虎尾建國一村亮點著重於眷村文化風貌呈現與知性休閒結合，將作為眷村生活文化體驗場域，例如文化館舍、旅宿及飲食等休閒公共服務。建國二村則將延續眷村精神的機能場域，將號召創意工作者進駐形成新眷村，並以創意聚落、青年藝術聚落為內涵，重現歷史人文聚落影視音展演體驗，將使兩座大眷村，形塑成為台灣最大的軍眷文化園區。

陳璧君說，建國一、二村近30公頃房舍數十棟，且擁有許多特殊的戰備地景，未來將引進民間投資，透過OT、ROT及BOT經營模式，進行眷村雙核心發展，例如市集、軍事體驗休閒、青年藝術工作坊，讓新眷村活化永續。