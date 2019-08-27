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812豪雨造成嘉市木瓜受損9成 可申請現金救助

2019-08-27 11:02聯合報 記者李承穎╱即時報導

812豪雨造成嘉義市木瓜有植株受損、水傷和落果等狀況，市府建設處初估，總面積約11公頃，受損面積達到9成，農委會已將嘉義市木瓜列為農業天然災害現金救助及低利貸款的作物項目，辦理期限自即日起至8月31日止，例假日照常受理申請，逾期不受理。

農民說，現在是木瓜的收成期，大雨降下來，有些木瓜落果，尚未落果的木瓜吸收過多水份，也有發霉狀況，都只能摘下來當肥料，長好到收成要三個月以上，如今泡湯，真的很心疼。

嘉義市府昨天也召集中殖木瓜的農民辦理救助說明會，有農民反應，嘉義縣是20日公告天然災害補助，但嘉義市卻晚一天，不懂為何速度比人慢？

建設處解釋，農委會這次都採主動公告，主委陳吉仲先到嘉義縣、台南等地勘災，隔天再到南投縣、嘉義市，勘災後發現受損隨即公告救助，速度其實已不慢。

建設處指出，本次0812豪雨木瓜災損救助，分為現金救助及低利貸款，依據農業天然災害救助辦法規定，現金救助額度每公頃為7萬5000元，欲申請現金救助，請向受災地區公所及聯合里辦公處提出申請。

低利貸款部分，目前利率為年息1.04%，隨中華郵政2年期定期儲金機動利率變動而調整，如欲申請低利貸款，可向農會提出申請。市府期望將損害降至最低，將盡速辦理勘查、抽查認定程序，並送中央審核撥款，讓受災果農儘早獲得現金救助。

農民可以將損害情形及田區位置的背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，於申請期間向公所提出。

此外田區雨後病害防治等問題，農友做好田間管理及疫病、根腐病等防治與安全用藥，以避免雨後病蟲害造成更大損失並恢復生產。除了可申請天然災害救助金外，也可向市農會申請有機質肥料補助、生物防治資材補助。

812豪雨造成嘉義市木瓜有植株受損、水傷和落果等狀況。圖／嘉義市府提供
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812豪雨造成嘉義市木瓜有植株受損、水傷和落果等狀況。圖／嘉義市府提供
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812豪雨造成嘉義市木瓜有植株受損、水傷和落果等狀況。圖／嘉義市府提供
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嘉義農民農委會

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