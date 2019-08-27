翁章梁到新加坡觀摩學習 為農漁業開拓外銷

2019-08-27 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天上午由農業處長許彰敏陪同，搭機到新加坡，參加在濱海灣金沙酒店舉辦的「2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展」，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡等農產行銷宣傳，安排拜會外交部駐新加坡辦事處及農業貿易商，為農漁產品開拓外銷市場。

翁章梁出國為期4天，30日返國，嘉縣有梅山農會等5個農會及農場，參加2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展，展出阿里山高山茶及咖啡產品；秋節將近，縣府下個月在中埔鄉農會金蘭分部，舉辦世界搏茶會，此行赴新加坡，參觀亞洲各國茶及咖啡業者群聚展覽，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡行銷宣傳。

這是翁章梁上任第2次出國，上個月針對高齡化長照、焚化爐更新、治水及地方創生等重要縣政，帶領相關局處長，赴日本考察焚化爐，觀摩長照及治水工程，參訪日本大阪新日本理化公司與panasonic大阪中心所生產的高齡友善用品與長照輔助設備，汲取日本先進與人性化的長照經驗。