親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賣樓套現？黎智英一口氣賣台灣4戶豪宅 總價逾14億

「北漂媽媽」怒轟韓國瑜：北漂孩子沒回來你卻北漂了

翁章梁到新加坡觀摩學習 為農漁業開拓外銷

2019-08-27 10:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今天上午由農業處長許彰敏陪同，搭機到新加坡，參加在濱海灣金沙酒店舉辦的「2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展」，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡等農產行銷宣傳，安排拜會外交部駐新加坡辦事處及農業貿易商，為農漁產品開拓外銷市場。

翁章梁出國為期4天，30日返國，嘉縣有梅山農會等5個農會及農場，參加2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展，展出阿里山高山茶及咖啡產品；秋節將近，縣府下個月在中埔鄉農會金蘭分部，舉辦世界搏茶會，此行赴新加坡，參觀亞洲各國茶及咖啡業者群聚展覽，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡行銷宣傳。

這是翁章梁上任第2次出國，上個月針對高齡化長照、焚化爐更新、治水及地方創生等重要縣政，帶領相關局處長，赴日本考察焚化爐，觀摩長照及治水工程，參訪日本大阪新日本理化公司與panasonic大阪中心所生產的高齡友善用品與長照輔助設備，汲取日本先進與人性化的長照經驗。

另焚化爐使用將屆滿20年，翁取經日本和歌山市30年來歷經2次整修改建的青岸能源中心焚化廠，希望藉日本經驗讓焚化爐以最有效率的方式脫胎換骨，持續為縣民服務；另參訪日本西大阪治水事務所，汲取大阪府治水經驗； 最後參訪瀨戶內海淡路島，觀摩學習地方創生操作經驗。

嘉義縣長翁章梁上午搭機到新加坡，參加2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展觀摩學習...
嘉義縣長翁章梁上午搭機到新加坡，參加2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展觀摩學習，為家鄉茶及咖啡等農產行銷宣傳，圖為出國前參加祖父母節。圖／縣府提供
分享

咖啡大阪長照

相關新聞

812豪雨造成嘉市木瓜受損9成 可申請現金救助

2019-08-27 11:02

長照站進大學 長者：好像來念書

2019-08-26 23:48

校園「四章」食材少 嘉縣促改善

2019-08-26 23:46

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

斗六丁字路車禍多 議員促補救

2019-08-26 23:40

台南市府影像班晚間頒獎 《我能為你做什麼》獲最大獎

2019-08-26 19:49

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

古早火車站化身為愛的驛站 虎尾驛勸募助老弱

2019-08-26 19:04

安平區長賴青足和日本公務員聯手出擊 向日本行銷台南

2019-08-26 17:08

佛心濟公送來10托拉庫物資 二林天人宮跨縣捐愛雲林

2019-08-26 17:04

有眉目 柳營南81線龜重溪橋最快明年底前改建

2019-08-26 16:59

南市府爭取旗艦計畫3300萬元挹注 左鎮化石園區再升級

2019-08-26 16:19

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16

「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33

西螺福興宮偕警助弱勢 80份普度品贈弱勢

2019-08-26 12:18

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

快開學審計室指嘉縣國中小午餐食材四章使用率偏低

2019-08-26 14:52
看更多

熱門文章

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15

北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

廠商大小眼？撤廣告留下侯友宜 卻撤下她的頭

2019-08-26 16:02

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

「希望不要再塞了」 台南安平將多一條聯外道路

2019-08-26 13:33

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

愛一路蓋二層機車停車場 逛基隆廟口搭火車更好停

2019-08-26 13:04

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

倒垃圾也能撩妹 新北限定版垃圾袋助攻

2019-08-26 13:35

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27

捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22

蔡總統：澎湖跨海大橋改建 交通部可行性評估

2019-08-26 13:10

土增稅契稅增加 韓國瑜：反映高雄經濟活絡

2019-08-26 13:03

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39

28處台南公有市場聯合促銷將開跑 百元就送刮刮卡

2019-08-26 19:30

有眉目 柳營南81線龜重溪橋最快明年底前改建

2019-08-26 16:59

影／超狂聯合婚禮 抽鑽石項鍊還有海外蜜月之旅

2019-08-26 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top