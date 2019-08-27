翁章梁到新加坡觀摩學習 為農漁業開拓外銷
嘉義縣長翁章梁今天上午由農業處長許彰敏陪同，搭機到新加坡，參加在濱海灣金沙酒店舉辦的「2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展」，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡等農產行銷宣傳，安排拜會外交部駐新加坡辦事處及農業貿易商，為農漁產品開拓外銷市場。
翁章梁出國為期4天，30日返國，嘉縣有梅山農會等5個農會及農場，參加2019亞洲咖啡/茶品&烘焙暨設備展，展出阿里山高山茶及咖啡產品；秋節將近，縣府下個月在中埔鄉農會金蘭分部，舉辦世界搏茶會，此行赴新加坡，參觀亞洲各國茶及咖啡業者群聚展覽，觀摩學習，並為家鄉茶及咖啡行銷宣傳。
這是翁章梁上任第2次出國，上個月針對高齡化長照、焚化爐更新、治水及地方創生等重要縣政，帶領相關局處長，赴日本考察焚化爐，觀摩長照及治水工程，參訪日本大阪新日本理化公司與panasonic大阪中心所生產的高齡友善用品與長照輔助設備，汲取日本先進與人性化的長照經驗。
另焚化爐使用將屆滿20年，翁取經日本和歌山市30年來歷經2次整修改建的青岸能源中心焚化廠，希望藉日本經驗讓焚化爐以最有效率的方式脫胎換骨，持續為縣民服務；另參訪日本西大阪治水事務所，汲取大阪府治水經驗； 最後參訪瀨戶內海淡路島，觀摩學習地方創生操作經驗。
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