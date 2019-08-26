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落實急難安置 新營區公所與汽車旅館業簽避難收容協定

2019-08-26 19:42聯合報 記者謝進盛╱即時報導

因應緊急災難安置需求，台南市新營區公所今與溫莎堡汽車旅館新營館簽訂避難收容處所支援協定，業者將無償提供3天8間房間供受災居民暫時入住及供應隔日早餐，合約簽訂至民國113年底止。

新營區公所說，這也是繼民國106年與歐堡、丹尼爾2家汽車旅館及107年與泰安、美安、萬安、心德4家養護機構簽訂避難收容處所支援協定後，再一家業者支援公所緊急安置，對此感謝溫莎堡汽車旅館回饋社會。

新營區長魏文貴說，公所平時已規劃區公所、太子爺廟香客大樓、大宏王公社區活動中心、南新國中、太子國中、新泰國小、新興國小、新營國小、南梓國小、公誠國小、新生國小、新民國小、土庫國小、新橋國小、新進國小共15處避難收容處所（水災型2處、震災型3處、複合型10處），總計可收容8250人（室內收容4,060人，室外收容4,190人）。

為因應災害發生時讓受災民眾三餐暫且能夠獲得溫飽，除已與本地8家熟食供應業者簽訂物資支援協定，另與後壁區卡多利亞、東山區嘉珍食品簽訂便當供應契約預為準備。轄區內華味香大型飲食連鎖業者今年5月也與區公所完成簽訂熟食支援協定，新營區本地及他區便當業者可供應熟食資源，總計2500個便當及1500個麵包、饅頭或包子。

因應緊急災難安置，台南市新營區公所與溫莎堡汽車旅館新營館簽訂避難收容處所支援協定...
因應緊急災難安置，台南市新營區公所與溫莎堡汽車旅館新營館簽訂避難收容處所支援協定。圖／新營區公所提供
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汽車旅館便當泰國

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