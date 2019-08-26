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古早火車站化身為愛的驛站 虎尾驛勸募助老弱

2019-08-26 19:04聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

由虎尾驛發起的「驛起響愛」，將於9月7日中秋前夕的週末，在虎尾鎮中山路時光廊廣場熱鬧登場。愛心義賣盈餘將全數捐助若瑟醫院公益基金，作為幫助老弱及推展長照所用，若瑟醫院長李聰明和醫療奉獻獎得主方秀仁關懷師也參加記者會，期待各界為愛共襄盛舉。

除了 愛心義賣及著色比賽，今年邀請多位街頭藝人分享音樂饗宴。今天虎尾驛的巷弄長照站阿公阿嬷也熱情歌舞，為「驛起響愛」熱身，雲林縣餐飲協會理事長黃玉妃將親做月餅義賣，所得全數捐出，公益歌手方順吉及張振華及 維林樂團長張順利也來贊助演出，精彩可期。

若瑟醫院長李聰明說，若瑟是雲林唯一24小時小兒夜間急診的醫院並全力投入早療，更積極設立失智老人護理之家、長照據點。若瑟醫院共產生11位醫療奉獻獎得主，也獲醫療奉獻團體獎，全院上下兢兢業業，感謝虎尾驛每年為幫助老弱，為醫院發起義賣。

虎尾驛負責人吳麗春說，今年參與的社團更多，百特咖啡今天更當場獻藝，教大家咖啡拉花手藝，這項愛心行動是集合各界力量，希望家裡有全新或二手堪用物品、玩具、童書都歡迎捐出義賣，也歡迎認購園遊券一起做公益，物資捐贈地點：虎尾鎮中山路虎尾糖廠邊虎尾驛站，洽詢電話05-6335893。

虎尾驛是巷弄長照據點，長輩熱舞為愛心義賣熱身。記者蔡維斌／攝影
虎尾驛是巷弄長照據點，長輩熱舞為愛心義賣熱身。記者蔡維斌／攝影
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虎尾驛是巷弄長照據點，長輩熱舞為愛心義賣熱身。記者蔡維斌／攝影
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虎尾驛推動「驛起響愛」義賣園遊會，所得全數捐給若瑟醫院作為照護老少貧弱之用，歡迎...
虎尾驛推動「驛起響愛」義賣園遊會，所得全數捐給若瑟醫院作為照護老少貧弱之用，歡迎大家共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
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義賣愛心長照

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