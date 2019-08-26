古早火車站化身為愛的驛站 虎尾驛勸募助老弱

2019-08-26 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



由虎尾驛發起的「驛起響愛」，將於9月7日中秋前夕的週末，在虎尾鎮中山路時光廊廣場熱鬧登場。愛心義賣盈餘將全數捐助若瑟醫院公益基金，作為幫助老弱及推展長照所用，若瑟醫院長李聰明和醫療奉獻獎得主方秀仁關懷師也參加記者會，期待各界為愛共襄盛舉。

除了 愛心義賣及著色比賽，今年邀請多位街頭藝人分享音樂饗宴。今天虎尾驛的巷弄長照站阿公阿嬷也熱情歌舞，為「驛起響愛」熱身，雲林縣餐飲協會理事長黃玉妃將親做月餅義賣，所得全數捐出，公益歌手方順吉及張振華及 維林樂團長張順利也來贊助演出，精彩可期。

若瑟醫院長李聰明說，若瑟是雲林唯一24小時小兒夜間急診的醫院並全力投入早療，更積極設立失智老人護理之家、長照據點。若瑟醫院共產生11位醫療奉獻獎得主，也獲醫療奉獻團體獎，全院上下兢兢業業，感謝虎尾驛每年為幫助老弱，為醫院發起義賣。