28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



想免費吃沙威瑪、喝咖啡又能摸彩得大獎嗎？台中市麗明營造公司連續18年舉辦捐血活動，今年累積捐血量將達到1萬袋，董事長吳春山除了將送給第1萬號捐血者高級的捷安特腳踏車，現場還準備了沙威瑪、咖啡給捐血者補充體力，並有許多摸彩品等著捐血者抽出。

活動28日上午9時至下午4時，地點在台中市政府新市政中心府後廣場，吳春山今天呼籲各界人士一起響應。

他說，會選在每年的農曆7月捐血，是因為農曆7月有些民俗禁忌，很多人有顧忌，加上捐血大宗的學生又都放假，以及7月又是用血高峰期，經常鬧血荒，因此他特別選在每年農曆7月舉辦。

他也透露自己原來是個害怕看到血的人，第1次捐完血還臉色發白的被旁人趕緊扶去休息。不過，為了公益，他已長期都每年捐血。從第1年只有1輛捐血車捐125袋開始，今年有6輛車，每輛車目標要募200袋血。以這17年已累積募到9045袋血而言，今年達到1萬袋已不是問題。