全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義基督教醫院與嘉義大學合作，全國首創在國立大學校園內，成立C級巷弄長照站「嘉園」，7月營運後，已有嘉義市太平里、林森里的18名長者加入，許多老人家每天都期待來長照站，直說「不覺得被照顧，好像是來上大學！」

市長黃敏惠、嘉基院長姚維仁、嘉大校長艾群今天在嘉義大學林森校區共同為長照站揭牌，站內每天都會安排律動運動課程、桌遊、唱歌、手作等活動，外籍看護也可以一同學習適合長輩的運動和看護技巧，降低照護負擔。

嘉義市居家服務中心主任林玉琴表示，台灣最常見的長照站在活動中心，但是大學內，一來長者會覺得來「念書」，在校園內不覺得是被照顧，還可結合嘉義大學的資源，一般民眾也會出入校園，讓長輩與外界接軌。

黃敏惠說，市府正進行大眾運輸規畫，將配合長照站提供公車服務，期待在少子化、高齡化挑戰下，共同打造共同「嘉園」。

艾群說，長照站結合嘉大體育與健康休閒學系，每周一、周五針對長者身體平衡、上肢設計系列課程活動，讓師生有機會將所學回饋社會，也讓健康或亞健康的長輩在白天走出家門，避免獨居，達到預防或延緩失能的效果。

姚維仁指出，「嘉園」巷弄長照站在大學中結合教育、醫療、社政、衛政及社區，為全國首創，相信不會是最後一個。未來將繼續推廣此模式，讓民眾在嘉義市安心活動、健康老化，成為幸福城市指標。