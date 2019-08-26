佛心濟公送來10托拉庫物資 二林天人宮跨縣捐愛雲林

2019-08-26 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



走進雲林家扶中心禮堂，滿屋愛心物資，家扶愛心媽媽忙著分裝泡麵、餅乾、罐頭及油糖鹽米，應有盡有，這一整屋的物資全是化二林鄉天人宮的愛心，不但一口氣運來10托拉庫物資，還帶來25萬元助學金，愛心一整屋。

二林天人宮出動5輛卡車載滿物資，接力從彰化運到雲林家扶中心，塞爆了家扶大禮堂，廟方住持胡建雄說，濟公師父得知雲林家扶中心助學金，尚有兩百多萬元缺口，因而指示除送來大批中元普度的物資，也帶來25萬元助學金，期待家扶得以圓滿完成助學。

胡建雄說，除了米油，餅乾、泡麵可讓孩子下課充飢，送助學金也期能拋磚引玉，讓家扶孩子吃了平安物資，暖了胃，有助學金可暖了心，安心讀書。

今天由受扶的周媽媽和家扶主委陳燦勳代表接受這大批的愛心贈品，並感謝胡建雄帶來濟公師父滿滿的愛。陳燦勳說，天人宮照顧弱勢不遺餘力，光捐助家扶北港據點建館就超過300萬元，尤其在濟公師父愛心感召，信眾踴躍參與愛心行動，福澤大愛令人敬佩。