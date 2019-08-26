南市府爭取旗艦計畫3300萬元挹注 左鎮化石園區再升級

2019-08-26 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南左鎮化石園區自今年5月開幕以來，入園人次已破23萬人，躋身台南數一數二的新興熱門景點。台南市長黃偉哲今天更進一步宣布，市政府已爭取到文化部旗艦型計畫經費3300萬元挹注到化石館，相信將能乘勢促進近山地區發展，並全面進化觀展體驗。

黃表示，這筆充實館藏的經費可說是得來不易，過去的化石館重建是台南市政府自掏腰包，中央並沒有特別支持，如今好不容易將化石館做起來了，短短3個多月就創造23萬人次的紀錄，不僅要感謝郭國文立法委員及文化局葉澤山局長努力爭取經費，也謝謝中央這次的補助，一方面讓市府財政負擔減輕，一方面讓館藏增加可看性，更能寓教於樂，如此一來對民眾、對市府、對左鎮地區的繁榮，都有加乘效果。

葉指出，左鎮化石園區開幕以來，感謝黃市長擔任行銷園區的代言人，帶動近山地區的觀光與經濟，成效頗彰。化石園區過去見證了左鎮的獨特地位，未來則肩負加速近山地區文化觀光動能的使命。化石園區的館藏和研究能量未來再升級後，不僅將新增親子家庭喜愛的多媒體互動體驗，專業豐沛的教育展示也將更吸引國內外民眾的目光。

文化局提到，台南左鎮化石園區是全國本土化石館藏最多的博物館，五大展館面積將近9,000平方公尺，開幕以來各縣市民眾熱情蒞臨，各界對化石園區也有更高的要求和期許，因此此次獲得經費補助是相當令人振奮的好消息，也使左鎮化石園區再升級指日可待。