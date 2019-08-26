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南市府爭取旗艦計畫3300萬元挹注 左鎮化石園區再升級

2019-08-26 16:19聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南左鎮化石園區自今年5月開幕以來，入園人次已破23萬人，躋身台南數一數二的新興熱門景點。台南市長黃偉哲今天更進一步宣布，市政府已爭取到文化部旗艦型計畫經費3300萬元挹注到化石館，相信將能乘勢促進近山地區發展，並全面進化觀展體驗。

黃表示，這筆充實館藏的經費可說是得來不易，過去的化石館重建是台南市政府自掏腰包，中央並沒有特別支持，如今好不容易將化石館做起來了，短短3個多月就創造23萬人次的紀錄，不僅要感謝郭國文立法委員及文化局葉澤山局長努力爭取經費，也謝謝中央這次的補助，一方面讓市府財政負擔減輕，一方面讓館藏增加可看性，更能寓教於樂，如此一來對民眾、對市府、對左鎮地區的繁榮，都有加乘效果。

葉指出，左鎮化石園區開幕以來，感謝黃市長擔任行銷園區的代言人，帶動近山地區的觀光與經濟，成效頗彰。化石園區過去見證了左鎮的獨特地位，未來則肩負加速近山地區文化觀光動能的使命。化石園區的館藏和研究能量未來再升級後，不僅將新增親子家庭喜愛的多媒體互動體驗，專業豐沛的教育展示也將更吸引國內外民眾的目光。

文化局提到，台南左鎮化石園區是全國本土化石館藏最多的博物館，五大展館面積將近9,000平方公尺，開幕以來各縣市民眾熱情蒞臨，各界對化石園區也有更高的要求和期許，因此此次獲得經費補助是相當令人振奮的好消息，也使左鎮化石園區再升級指日可待。

此外，文化局也說，本次爭取補助計畫目標在於優化常設展、升級特別展，更因應博物館新時代教育機能，增加更多科技互動體驗，鎖定在四大主軸「創造融入式互動五感體驗」、「古生物浮空投影與虛擬餵食」、「最佳化早坂中國犀AR模式」，以及打造如真實海洋般探索之旅的「沉浸式劇場」年度特展。除此之外，黃市長也計劃在行政院院會提案，請文化部同意將國立台灣博物館目前借展左鎮化石園區的「左鎮人頭蓋骨」館藏，正式移撥給台南市收藏，讓文物回到故鄉，發揮考古教育更高效益、讓台灣史前史為更多國人所知。

台南市長黃偉哲表示已獲得3300萬經費，準備用來升級化石園區。記者陳俞安／攝影
台南市長黃偉哲表示已獲得3300萬經費，準備用來升級化石園區。記者陳俞安／攝影
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化石文化局博物館

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