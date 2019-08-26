斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣斗六市鎮北路和斗六二路交叉的丁字路口，車禍頻傳，曾有國中生被撞死路口，前兩天又再發生機車對撞，當地居民說，該路車流大，經常撞車，沒有兩段式待轉區，號誌也設置不當，才頻頻車禍。縣議員李建昇將要求交通單位徹底改善。

雲林縣斗六市鎮北路和斗六二路口，雖只是丁字路，但因車流大，經常發生左轉車被撞的事故，前天又有一名年輕人騎機車在紅綠燈下等待左轉，他左右看往來的車輛，見沒車子來了，加速油門左轉，沒想到才一轉出，冒出一輛機車，在未減速下直接撞上。

兩人車摔在路口，幸只受輕傷，對撞過程全被監視器拍下，十分驚險，當地居民說，該路口經常發生事故，先前還曾有一名國中生，在路口附近被車撞死，他們建議要設兩段式待轉區，但始終未被接受，如今大大小小車禍常發生。

居民說，該丁字路雖設有紅綠燈，許多機車也會待轉注意來車，但因大小車輛很多，注意大車卻注意不了小車，這起機車對撞事故，明顯就是騎士也有等待，看了沒大車一轉彎，沒料到綠燈的直行機車就突然撞上來，為了安全，為何有關單位都不設法改善。

警方表示，該路因屬快慢車混合道路，所以無法設置兩段式待轉區，機車騎士可在車輛少的時候，可打方向燈靠到中線，等到確定沒車再轉彎，呼籲路人要依號誌行駛，且多注意兩向車道的往來車輛，以確保安全。