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用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

軍官退伍的吳志賢回鄉種小黃瓜多年，即使是務農，還是以管理部隊的方式管理瓜田，這次豪雨加颱風，很多農民損失慘重，他的田區反而受災小，他說自己以前在軍中就是管救災的，非常了解預備防災的重要性，他的田早就設有抽水機，相關資材都有挑過，雖然成本比別人高出許多，但是遇有風災就覺得很值得，現在超商還能吃到他的小黃瓜。

36歲的吳志賢，6年前軍中退伍，因為專業是修飛機及電子工程，還有水電專長，退伍後曾在高壓電維護公司上班，因工作危險，4年前才在父母親的鼓勵下返鄉種田。

他說，家裏原有8分地，以前種些短期作物，他回來後規劃種植小黃瓜，還租了1.2公頃農地，陸陸續續到目前將近4.5公頃，為了降低風險，他把旗下田區規劃成分批種植、分批採收，每2至3星期就種一批，所以他種的小黃瓜可以一年四季供應。

最近常下雨，很多農民的瓜田都積水，甚至影響瓜果生長，而吳志賢的田區反而受災小，他說，瓜田最怕淹水，所以他在規劃每塊田區都設有抽水機，平均每兩分地就有2台抽水機，而且淹水後葉面易感染黴菌，除了用植物性資材防治，重點是平常保持土壤活化。

他說，如果肥培管理得當，相對成本降低，估計一年省下材料錢5到8萬，他還能自己搭設施及架設水電系統，在固定通路的加持下，讓他打算再擴大種植面積。

過去生活在軍隊，生活相當規劃，現在當農民也一樣不輕鬆，吳志賢每天5點多起來開始摘小黃瓜，送到集貨場挑選後，送往市場及通路，因為有產銷履歷驗證，讓他的小黃瓜可攻上超商，他常說「超商涼麵的小黃瓜配料就是我家的」，對自家小黃瓜信心十足。

軍官退伍的吳志賢以管理部隊的方式管理瓜田，讓他的小黃瓜一年四季皆能收成。記者翁禎...
軍官退伍的吳志賢以管理部隊的方式管理瓜田，讓他的小黃瓜一年四季皆能收成。記者翁禎霞／翻攝
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軍官退伍的吳志賢以管理部隊的方式管理瓜田，讓他的小黃瓜一年四季皆能收成。記者翁禎...
軍官退伍的吳志賢以管理部隊的方式管理瓜田，讓他的小黃瓜一年四季皆能收成。記者翁禎霞／翻攝
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農民超商淹水

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