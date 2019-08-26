用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



軍官退伍的吳志賢回鄉種小黃瓜多年，即使是務農，還是以管理部隊的方式管理瓜田，這次豪雨加颱風，很多農民損失慘重，他的田區反而受災小，他說自己以前在軍中就是管救災的，非常了解預備防災的重要性，他的田早就設有抽水機，相關資材都有挑過，雖然成本比別人高出許多，但是遇有風災就覺得很值得，現在超商還能吃到他的小黃瓜。

36歲的吳志賢，6年前軍中退伍，因為專業是修飛機及電子工程，還有水電專長，退伍後曾在高壓電維護公司上班，因工作危險，4年前才在父母親的鼓勵下返鄉種田。

他說，家裏原有8分地，以前種些短期作物，他回來後規劃種植小黃瓜，還租了1.2公頃農地，陸陸續續到目前將近4.5公頃，為了降低風險，他把旗下田區規劃成分批種植、分批採收，每2至3星期就種一批，所以他種的小黃瓜可以一年四季供應。

最近常下雨，很多農民的瓜田都積水，甚至影響瓜果生長，而吳志賢的田區反而受災小，他說，瓜田最怕淹水，所以他在規劃每塊田區都設有抽水機，平均每兩分地就有2台抽水機，而且淹水後葉面易感染黴菌，除了用植物性資材防治，重點是平常保持土壤活化。

他說，如果肥培管理得當，相對成本降低，估計一年省下材料錢5到8萬，他還能自己搭設施及架設水電系統，在固定通路的加持下，讓他打算再擴大種植面積。