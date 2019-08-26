補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



開學近，北台南家扶中心暑假助學金尚有40萬元缺口，台南市議員蔡育輝今天將去年底市議員選舉補助款40萬元捐出挹注助學金，讓家扶孩童能安心就學，消息傳出，地方讚稱蔡長期關心家扶弱勢孩童，是「愛心議員」。

目前是北台南家扶中心扶幼委員的蔡育輝，4年多前首開先例，將所領取每張選票30元的選舉補助款36萬餘元再加倍，共捐出72萬2580元給北家扶做為扶幼基金；去年底蔡育輝尋求連任，獲得大新營第一選區最高票當選，依舊有將選舉補助款捐出的想法。

北台南家扶助學茶會本月底將在南瀛堂發放助學金，仍有40萬元缺口，蔡育輝獲知決定繼續捐出去年底選舉補助款40萬元補足缺口。

蔡育輝表示，他非常感謝新營、鹽水、柳營、白河、後壁及東山鄉親們支持，讓他高票連任市議員，除將持續「為地方、為民權益敢大聲」問政立場之外，也要把選民對他的支持轉化為愛心，再度捐出做慈善公益。