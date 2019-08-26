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補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16聯合報 記者謝進盛╱即時報導

開學近，北台南家扶中心暑假助學金尚有40萬元缺口，台南市議員蔡育輝今天將去年底市議員選舉補助款40萬元捐出挹注助學金，讓家扶孩童能安心就學，消息傳出，地方讚稱蔡長期關心家扶弱勢孩童，是「愛心議員」。

目前是北台南家扶中心扶幼委員的蔡育輝，4年多前首開先例，將所領取每張選票30元的選舉補助款36萬餘元再加倍，共捐出72萬2580元給北家扶做為扶幼基金；去年底蔡育輝尋求連任，獲得大新營第一選區最高票當選，依舊有將選舉補助款捐出的想法。

北台南家扶助學茶會本月底將在南瀛堂發放助學金，仍有40萬元缺口，蔡育輝獲知決定繼續捐出去年底選舉補助款40萬元補足缺口。

蔡育輝表示，他非常感謝新營、鹽水、柳營、白河、後壁及東山鄉親們支持，讓他高票連任市議員，除將持續「為地方、為民權益敢大聲」問政立場之外，也要把選民對他的支持轉化為愛心，再度捐出做慈善公益。

「這是最及時的奧援！」北台南家扶除肯定蔡育輝愛心，表示蔡育輝對幫助弱勢，一向出錢出力，以實際行動長期參與，除捐出票款補助款外，也曾親自上街義賣高麗菜，這次也協助連結大台南巿汽車駕駛員職業工會資源捐贈50箱麻豆文旦柚（每箱10斤600元）義賣，支持弱勢兒童「教育投資」助學方案，洽詢電話：6324560，劃撥帳號「00356321」北台南家扶中心（請註明助學金）。

台南市議員蔡育輝（中）今天將去年底市議員選舉補助款40萬元捐出挹注助學金，讓家扶...
台南市議員蔡育輝（中）今天將去年底市議員選舉補助款40萬元捐出挹注助學金，讓家扶孩童能安心就學，地方讚稱是「愛心議員」。記者謝進盛／攝影
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台南市議員蔡育輝長期關懷家扶捐錢出力不遺餘力。記者謝進盛／攝影
台南市議員蔡育輝長期關懷家扶捐錢出力不遺餘力。記者謝進盛／攝影
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家扶中心愛心

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